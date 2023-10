Andreea Tivadar, panicată după ce Israel a intrat în stare de război. Manechinul și-a lăsat familia în “Țara Sfântă”, a venit în România, dar… “Am vorbit cu soțul! Problema e...”

Fostul model de succes, Andreea Tivadar este dispusă să facă orice, pentru a se întoarce în Israel, în ciuda bombardamentelor ce au avut loc zilele acestea. Bruneta a venit în România pentru a participa la un botez, în familie, în timp ce soțul și copiii săi au rămas în țara în care aceasta s-a stabilit în urmă cu mai bine de șapte ani. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Andreea Tivadar a ajuns în țară în cursul serii de vineri, fix înaintea bombardamentelor din Israel. Sâmbătă, la prima oră, țara sfântă a fost surprinsă de un nou atac declanșat de organizația teroristă Hamas. Imediat, fostul model a luat legătura cu familia sa, rămasă acolo, pentru a se asigura că totul este ok.

Gândul brunetei zboară însă numai la copiii săi și este dispusă să facă orice, pentru a se întoarce în Israel.

„Tocmai am sosit în țară pentru un eveniment, vineri seară. Sâmbătă dimineață au început atacurile. Am vorbit cu soțul, imediat ce am aflat. Mi-e temă la avion, am înțeles că s-au anulat zborurile, iar copiii mei au rămas acolo cu soțul meu. Problema e la fâșia Gaza, la granița.

Marți aș avea avionul. Sper să nu fie aeroportul închis. Dar eu de întors mă întorc oricum.

Azi am un botez în familie. Pentru trei zile, nu avea sens să vină și ei”, a declarat Andreea Tivadar în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și-a luat cetățenia israeliană

Fostul model locuiește în Israel de câțiva ani. În 2016, ea s-a căsătorit cu actualul său soț, un om de afaceri strain, iar în 2018 a devenit mama pentru prima oară. Ea a renunțat la lumina reflectoarelor, iar în prezent lucrează într-un orășel de lângă Tel Aviv, la o agenție imobiliară.

„Eu sunt de șase ani în Israel. Noi stăm într-un orășel, lângă Tel Aviv. Sunt alarme, dar bombele nu le auzim.

Ne-am acomodat repede. Copiii s-au născut aolo. Acum și eu am dublă cetățenie, anul trecut am primit-o. Aici eu lucrez în imobiliare.

Mi se face dor de familie, am venit în fiecare vară, cu copiii, câte o lună jumătate două”, ne-a mai spus aceasta.

„Toată lumea e în panică”

Trei vedete autohtone, Ruby, Ana Baniciu și Raluka au fost surprinse de atacurile din Israel. Cele trei se aflau chiar în Tel Aviv, când au început bombardamentele.

„Este alertă. Este stare de război. Aici a început războiul de dimineață. 5000 de rachete. Toată lumea a ieșit acum, alea sunt urme de kerosen. Toată lumea e în panică, păsările zboară haotic (…)

Nu mai e nimeni, nimeni pe străzi. S-a refugiat, în mare parte, toată lumea. Vedem ce se întâmplă.Doamne ferește de ceva rău”, a postat Ruby pe Instagram.

