Andreea Tonciu a vorbit despre infecția cu COVID-19: ”Mi-am făcut 5 teste”

Andreea Tonciu a făcut o serie de declarații și a explicat cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, de fapt, mărturisind dacă a fost sau nu infectată cu COVID-19.

Pe cât de agitată și dezinvoltă este Andreea Tonciu pe atât de panicată este atunci când vine vorba de propria stare de sănătate. În ultima perioadă vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar asta a făcut-o pe brunetă să ia atitudine. Andreea Tonciu a oferit o serie de declarații despre problemele sale și a recunoscut dacă a contactat sau nu virusul ”ucigaș”:

”Nu este adevărat. Am dat un interviu acum o săptămână la un ziar și nu știu cum au pus ei acel titlu, noi am fost infectați, într-adevăr, toți cu coronavirus anul trecut în martie, dar acum suntem toți sănătoși.Probabil am fost răcită acum o săptămână, dar nu am avut coronavirus.

Mi-am făcut cinci teste rapide acasă, mi-au ieșit negative și ca să fiu sigură am fost și la o clinică privată, am făcut testul acolo, l-am și postat la mine pe Instagram și este negativ. A fosst o mică răceală.”, a declarat Andreea Tonciu, în exclusiviteate, la Antena Stars.

Andreea Tonciu și-a retras fetița de la grădiniță

Chiar dacă a scăpat până acum de infectarea cu COVID-19, Andreea Tonciu se declară o fire panicată mai ales în contextul actual și încearcă să evite orice fel de ieșire inutilă în oraș. Vedeta este mai precaută ca niciodată și cu fetița ei. Bruneta a refuzat să o mai ducă la grădiniță din cauza pandemiei de coronavirus, aceasta fiind foarte sensibilă, iar șansele de a contacta chiar și o viroză de sezon sunt foarte mari:

”Am scos-o de la grădiniță deoarece ea este un copil foarte sensibil și toate bolile le ia imediat, fiind și anotimpul rece sunt foarte multe viroze, plus coronavirus, mi-am pus un semn de întrebare și am zis că trebuie să stea cu mine acasă.

Ei îi place cel mai mult din lumea asta să stea cu mine acasă, este dependentă de mine, cum și eu sunt dependentă de ea. Stăm împreună, facem activități, o duc la balet, o duc engleză și la dansuri.

Eu sunt o fire panicată oricum. Nu prea ies afară, doar strictul necesar, cumpărături, în rest petreceri și alte lucruri, nu. Prefer să stau în casă, prefer să mă protejez pentru că acest virus este foarte periculos”, a declarat Andreea Tonciu pentru Antena Stars.

