Andreea Tonciu, dezvăluiri uluitoare despre un cuplu din showbiz: ”O bate de-o rupe! Nu-i dă la față, ca trebuie să facă bani!”

Andreea Tonciu avea să facă dezvăluiri uluitoare! Este vorba despre un cuplu din showbiz, în care bărbatul și-ar rupe în bătaie iubita. Tonciu a explicat totul, cu lux de amănunte.

S-a întâmplat în emisiunea Teo Show, unde brunet a spus lucrurilor pe nume, atunci când a fost provocată să spună o bârfă din showbiz-ul românesc. A vorbit despre cuplul care pozează într-o familie perfecta, dar problemele sunt grave. „Este un cuplu atât de frumos, care de fiecare dată ce ne înțelegem o bate soțul ei de o rupe. O bate exact unde nu se vede, nu îi dă la față că trebuie să facă bani. O cunoaștem, dar nu e o vedetă foarte mare”, a povestit Andreea Tonciu. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA TONCIU, DECLARAȚII HALUCINANTE DESPRE O VEDETĂ DIN ROMÂNIA: „O BATE SOȚUL DE O RUPE”)

Andreea Tonciu a ajuns de urgență la spital cu fiica ei

Altfel, Andreea Tonciu a trecut prin clipe dificile în urmă cu câteva zile, atunci când fiica ei s-a îmbolnăvit și a trebuit să meargă la spital cu ea. Vedeta a dezvăluit totul pe Instagram și i-a avut alături pe numeroșii ei fani. (NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE SÂNZIANA BURUIANĂ SI ANDREEA TONCIU SE DUȘMĂNESC DE CINCI ANI)

Rebecca, fiica Andreei Tonciu și a lui Daniel Niculescu, s-a îmbolnăvit, a luat o răceală, motiv pentru care vedeta a decis să fie consultată de medic. Avea să afle că nu e nimic grav, spre liniștea ei, micuța simțindu-se acum mult mai bine. „Bună dimineața! Eu acum am ieșit din casă. Mă duc că am puțină treabă. Rebi a rămas acasă momentan, pentru că este puțin bolnăvioară, dar o să-și revină curând. De aia am fost absentă, pentru că ieri am ajuns cu ea la spital, dar totul este în regulă, sunt foarte liniștită, cu toate că eu sunt o persoană care sunt foarte panicată, de fiecare dată fac ca toată alea, dar are o mică răceală, pot spune. Vă pup!”, a povestit Andreea Tonciu la InstaStory.