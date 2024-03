Andreea Tonciu îl face praf pe Zanni. Fosta ”Faimoasă” de la Survivor All Stars nu îl iartă: ”M-a făcut cu capul”

Recent, Andreea Tonciu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde i-a făcut de comandă pe concurenții de la Survivor All Stars. Deși a părăsit competiția încă din prima săptămână de la debutul pe micile ecrane, fosta ”Faimoasă” nu poate trece peste antipatia pe care o are față de adversarii din echipa ”Războinicilor”, dar și față de foștii ei colegi din trib. I-a declarat ”război” faimosului Zanni.

Andreea Tonciu a făcut parte din echipa ”Faimoșilor” din sezonul suprem Survivor All Stars, însă a părăsit competiția după doar o săptămână de la debut. Deși nu a petrecut prea mult timp în tribul echipei sale, fosta concurentă are și acum resentimente față de colegii și de adversari. De departe, Zanni este cel care a reușit să o enerveze chiar și după ce nu a mai fost în preajma lui. Totodată, fosta ”Faimoasă” a recunoscut faptul că la începutul competiției chiar avea o părere bună despre Zanni și chiar își dorea ca el să câștige Survivor.

Andreea Tonciu îl face praf pe Zanni de la Survivor All Stars 2024

Privind competiția din fața micilor ecrane, Andreea Tonciu mărturisește că are momente în care îi vine să spargă televizorul de nervi. Fosta ”Faimoasă” este iritată de caracterul multor persoane de la All Stars, însă Zanni pare să fie cel care a întrecut orice limită. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Andreea Tonciu a dat cărțile pe față și a declarat că nu poate accepta faptul că Zanni a subestimat-o, dar și că a fost atât de naivă încât s-a încrezut în vorbele sale.

„Îmi vine să sparg televizorul, dar am dat 100 de milioane pe el și nu mă îndur. Mă enervează multe persoane de acolo. Zanni mă enervează rău de tot! Îmi iau hate, nu-mi iau hate, nu mă interesează. Ce s-a dus acolo să fie dictator? Eu acum realizez cât de naivă am fost eu. Eu l-am ascultat pe Zanni, Andreea Tonciu, care nu îl ascultă pe soțul ei, l-a ascultat pe Zanni.

M-a făcut cu capul! Îi manipulează pe toți. Dar cine e Zanni? Mă enervează pentru că m-a subestimat. Eu sunt o persoană extrem de sinceră și am spus ce caut eu la Survivor. A vorbit că sunt veriga slabă. Știu că sunt, că nu sunt vreo sportivă! Îmi zicea că dacă îl ascult, rămân în concurs. La final o să ne revedem și am să-i spun eu niște vorbe! Nu îi spun aici că luăm amendă!”, a spus Tonciu în emisiunea de la Pro TV.

Cât despre viitorul câștigător de la All Stars, Andreea Tonciu nu își dorește ca premiul cel mare să ajungă în posesia unui ”Faimos”. Vedeta își dorește ca trofeul și ce 100.000 de euro să ajungă în echipa ”Războinicilor”, la cineva care chiar are nevoie de acești bani: ”Aș vrea să câștige cineva de la Războinici, care are copil acasă și are nevoie de bani. De la Faimoși nu, că ei au bani”, a mai spus Tonciu.

