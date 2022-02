Andreea Tonciu, mesaj după ce a fost eliminată de la Survivor: “Vreau să încep un nou capitol în viața mea” Ce plan are ex-asistenta TV

Andreea Tonciu a fost una dintre concurentele de la Survivor România 2022 care a fost apreciată de telespectatori. Fosta asistentă TV a părăsit, însă, emisiunea, iar acum se concentrează pe viața personală. Primul lucru pe care vrea să-l facă este să-și cumpere propria casă.

Revenită din Republica Dominicană, Andreea Tonciu are planuri mari. Pe o rețea socială, a anunțat că este decisă să-și achiziționeze o locuință într-una dintre cele mai scumpe și selecte zone din Capitală. Le-a cerut ajutorul inclusiv prietenilor virtuali, în speranța că aceștia îi vor recomanda locuința la care visează.

“Bună ziua, dragii mei! Vreau să încep un nou capitol în viața mea, acela de a-mi achiziționa propria casă. Aștept de la voi denumirea celor mai frumoase complexuri rezidențiale din zona Pipera. Vă mulțumesc!”, este anunțul făcut de Andreea Tonciu, pe o rețea socială.

Andreea Tonciu, pregătită să revină la Survivor. “Trebuie să le facem pe plac telespectatorilor”

Altfel, Andreea Tonciu nu exclude o revenire la Survivor, deși a fost eliminată și, în plus, nu s-a înțeles bine cu mulți dintre concurenți. Fosta asistentă TV este ferm convinsă că publicul a apreciat-o pentru modul în care s-a prezentat la show și consideră că telespectatorii ar merita să se bucure, și pe viitor, de prezența ei.

“Normal că aveam ce să caut la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor, că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor. Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu care nu prea se băga”, a spus, recent, Andreea Tonciu, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.