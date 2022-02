Andreea Tonciu, prima reacție după ce a văzut cum Emil Rengle a jignit-o pe la spate, în testimonialele Survivor România de la Pro TV

Andreea Tonciu a răspuns public în urma jignirilor aduse de Emil Rengle la adresa ei. Fosta asistentă TV a fost foarte diplomată în declarații.

Andreea a spus că a urmărit testimonialele date de Emil Rengle și că a fost foarte dezamăgită de declarațiile lui.

„Am văzut și eu acele testimoniale oferite de Emil. Am fost dezamăgită de ceea ce a spus, mai ales pentru că el vorbea mereu despre unitatea echipei și despre ideea de a fi cu toții acolo unul pentru celălalt. Din păcate, nu a fost deloc așa și cred că de multe ori, el a contribuit la destrămarea echipei. Dar fiecare om se comportă așa cum știe și vrea într-un astfel de reality show”, a spus aceasta pentru Libertatea.

Andreea Tonciu, momente dificile la Survivor România

Andreea Tonciu a trecut prin momente extrem de dificile în jungle dominicană.

”Nu am reușit să depășesc niciodată problema dormitului. Din păcate, auzeam fiecare sunet când ne puneam la somn. Am avut noroc că Otilia mi-a fost alături și a înțeles cu ce mă confruntam. În plus, lipsa hranei și-a spus cuvântul. Faptul că noi nu am reușit să câștigăm primele competiții a făcut ca totul să fie mai dificil: nu am avut resurse, așa că nu ne-am putut face o colibă care să ne acopere total de ploaie, nu am avut mâncare, așa că am avut doar cocos la dispoziție. Deci mi-a fost greu din multe puncte de vedere, dar nimic nu s-a comparat cu lipsa fetiței mele”, a spus aceasta pentru aceeași sursă.

”Viața m-a învățat că trebuie mereu să văd și partea bună a lucrurilor. Iar pentru mine, experiența din Republica Dominicană mi-a arătat o dată în plus cu ce oameni nu pot să mă înconjur, cu ce fel de oameni nu pot crea prietenii și mi-a amintit că viața e prea scurtă ca să fim prieteni cu persoane care nu merită. Așa că rămân în relații de colegialitate! Otilia și Roxana sunt două persoane extraordinare, Cătălin este un luptător din toate punctele de vedere, iar ceilalți sunt oameni alături de care am petrecut câteva săptămâni și pe care îi voi mai revedea când va fi nevoie”, a adăugat Andreea.