Andreea Tonciu, mesaj emoţionant înainte de plecarea la Survivor. Ce îi va lipsi cel mai mult brunetei

Andreea Tonciu face parte din echipa Faimoşilor în noul sezon „Survivor România”. Înainte de a pleca în marea aventură, bruneta a petrecut cu familia sa la un restaurant de lux din Capitală. De asemenea, vedeta a ţinut să le transmită şi fanilor săi emoţiile prin care trece.

Pentru Andreea Tonciu cel mai greu moment prin care trece este faptul că trebuie să stea departe de familia sa în toată această perioadă. Mai mult, situaţia este şi mai dificilă pentru brunetă deoarece nu va putea comunica deloc cu aceştia cât timp va sta în competiţie.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA TONCIU, DEZVĂLUIRI DESPRE PARTICIPAREA LA SURVIVOR. CE DECIZIE A LUAT BRUNETA

În ultima seară acasă, vedeta a preferat să stea cu cei dragi şi să le acorde tot timpul său. Bruneta, soţul şi fetiţa acestora au luat masa la un restaurant cunoscut din Capitală, iar gesturile tandre nu au lipsit. Andreea Tonciu a fost surprinsă în imagine în timp ce îşi ţinea fiica în braţe şi o săruta pe obraz, iar partenerul acesteia le-a cuprins într-o îmbrăţişare pe amândouă.

Mai mult, zâmbetele de pe feţele acestora demonstrează cât de bine s-au simţit împreună.

În acelaşi timp, bruneta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care a explicat faptul că este încrezătoare că va avea susținerea familiei, dar şi a fanilor.

„Ultima seară în familie înainte de plecarea spre marea aventură de la #survivor. Am zâmbit pentru că îi aveam lângă mine, deși în suflet deja sunt tristă și mă gândesc cum voi sta atât de mult departe de ei și fără să putem vorbi.

O să-mi iau forța pentru a merge mai departe din gândurile care-mi vor zbura spre ei pentru că știu că mă vor încuraja neîncetat.

Vă iubesc! ❤️ #family #myall #loveyou #survivor #survivor2022„, a scris Andreea Tonciu pe Instagram în dreptul unei fotografii cu soțul și fetița lor.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Andreea Tonciu

Anul 2021 nu s-a terminat deloc bine pentru Andreea Tonciu! După ce atât ea, cât și restul familiei au avut Covid-19, pe final de an, bruneta s-a mai confruntat cu o problemă de sănătate. A acuzat dureri și a ajuns pe mânile medicilor:

„Țin să vă anunț că am un sfârșit de an foarte prost. Începând de pe data de 23 decembrie îmi merge din ce în ce mai rău. Ca orice femeie, m-am apucat și eu de gătit de dimineață, și ce credeți, mă duc acum la spital. După ce că sunt răcită, nu aud cu o ureche, cred ca am otită.

Am avut atât de multe probleme în ultima perioadă, încât abia aștept să se termine acest an păcătos. Sunt așa foarte stresată, abia aștept să intrăm în noul an”, a mărturisit Andreea Tonciu pe Instagram.

Sursă foto: Instagram