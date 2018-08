Andreea Tonciu s-a îngrășat 15 kilograme! Bruneta nu se mai recunoaște în fața oglinzii

Andreea Tonciu e pusă pe schimbări radicale! Bruneta şi-a dat refresh şi e mai pregătită ca niciodată să revină în televiziune.

Invitată în emisiunea „Star matinal”, Andreea Tonciu a mărturisit că vrea să slăbească cel puţin 10 kilograme pentru a ajunge la o greutate optimă pentru apariţiile pe micul ecran.

Iar primul pas l-a făcut: a început să meargă la sală, iar acum așteaptă să se vadă primele rezultate. Problema kilogramelor a apărut după naștere, când Andreea recunoaște că nu s-au mai ”topit” atât de repede precum se aștepta.

„Aveam 48 de kilograme, acum am 63, deci trebuie să slăbesc cel puţin 10 kilograme”, a spus Andreea Tonciu.

A ajuns cu fetița la spital

Andreea Tonciu e o mămică grijulie. Recent, ea a ajuns cu fiica ei la spital, după ce micuța s-a îmbolnăvit. E vorba doar de o răceală, însă vedeta s-a temut să nu fie vorba de ceva mai serios, așa că a dus-o de urgență la medic.

„Azi-noapte am ajuns la spital şi m-am speriat foarte tare, m-am speriat şi am dus-o la spital. A luat un virus de la grădiniţă. Şi eu răceam des când eram copil. Ştii… cât m-am panicat, ca mămică mă sperii. Este sub tratament acum.