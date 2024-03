Andreea Tonciu și-a aruncat cea mai bună prietenă de la etaj. Motivul care a dus la șocantul gest

Andreea Tonciu nu mai are nevoie de nicio prezentare! Tot showbizul știe că este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, care se bucură de un succes colosal pe micile ecrane, dar și pe internet. Este o fire foarte sinceră și directă și nu ezită să spună lucrurilor pe nume ori de câte ori are ocazia. Nu-i pasă de gura lumii și își trăiește viața fix așa cum își dorește. Recent, a făcut câteva dezvăluiri uluitoare la care nimeni nu se aștepta. Cum a „reușit” vedeta de televiziune să-și împingă prietena din copilărie de la etajul 1? Povestea nespusă pe care bruneta n-o poate da uitării!

Andreea Tonciu a avut un moment de sinceritate și a dat tot din casă. Este foarte apreciată în showbizul de la noi tocmai din acest motiv, că ori de câte ori are ocazia dă cărțile pe față și spune ce crede. Nu se ferește de nimeni și de nimic!

Asta face că, de curând, a dezvăluit un episod din copilăria ei, care se putea transforma într-o tragedie. Obișnuia să se joace alături de prietenele ei din copilărie, iar la un moment dat a împins-o pe una dintre ele de la etajul 1. Copila a căzut, spre șocul tuturor, iar clipele de panică la acea vreme erau foarte mari.

CITEȘTE ȘI: AMANTA DESCOPERITĂ DE MAMA ANDREEI TONCIU, DATĂ-N GÂT „LA MĂRUȚĂ”. CUM A AFLAT VEDETA CĂ PROPRIUL TATĂ ARE O AVENTURĂ CU MENAJERA

Incidentul provocat de Andreea Tonciu se putea transforma într-o tragedie

Din fericire, fetița a scăpat teafără și nevătămată, însă nu putem spune același lucru și despre vedetă. Andreea Tonciu a primit o bătaie de mama focului de la părinții ei, pentru gestul necugetat pe care-l făcuse și care putea să fie cu adevărat o nenorocire. Dintr-o simplă joacă, copila a căzut, iar sperietura a fost una zdravănă.

„M-am jucat cu vecinele mele, eu am copilărit într-o casă naționalizată la Piața Unirii, iar în acea curte stăteau foarte multe familii și eram mulți copii acolo. Pe vremuri, erau telenovelele alea pe Acasă TV și fiecare copil ne alegeam câte un rol și eu eram rolul negativ, îmi plăcea să țip, să urlu, să fac ca toate alea. M-am jucat și din greșeală am împins-o, fără să vreau, am împins-o pe o vecină, prietena mea, care a căzut de la etajul 1. Deci fără să vreau, deci la casele astea naționalizate urcai pe scări și aveau ca o gaură unde nu era nimic și nu știu cum am făcut că fără să vreau sau intenționat, nu-mi mai amintesc, am împins-o, bine că nu a pățit ceva copilul ăla. Știi câtă bătaie mi-am luat atunci? Nu vrei să știi”, a povestit vedeta, potrivit Spectacola.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA TONCIU, DERAPAJ LA ADRESA FEMEILOR! DUPĂ CE CHIAR EA A ABUZAT DE FACEAPP, LE-A LUAT LA „OCHI”: „NU VĂ MAI CHINUIŢI”