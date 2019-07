Andreea Tonciu vrea să se tuneze din nou: ”În octombrie o să plec la Istanbul”

Andreea Tonciu vrea să se tuneze. Bruneta a mărturisit că o să meargă în Istanbul cu sora ei și se gândește serios să apeleze și ea la medicii esteticieni.

După ce a devenit mămică pentru prima oară, Andreea Tonciu s-a pricopsit cu câteva kilograme în plus. Acum, bruneta vrea cu tot dinadinsul să scape de ele așa că se gândește serios să se lase pe mâna medicilor din Turcia. Mai ales că o să o însoțească în octombrie pe sora ei, care merge la o clinică privată din Istanbul pentru alte îmbunătățiri. (CUM ARATĂ ANDREEA TONCIU ACUM, DUPĂ CE S-A MĂRITAT, S-A RETRAS DE LA TV ȘI S-A FĂCUT FEMEIE DE CASĂ)

“Chiar dacă am înaintat în vârstă, mai pot! Nu mai sunt ce-am fost. În octombrie o să plec la Istanbul cu sora mea şi o să se opereze şi cine ştie, poate şi eu o să-mi fac ceva. O să mă gândesc. Uite, după o sarcină, pentru că eu nu am ţinut cont de ce trebuia să fac, am rămas cu câteva kilograme în plus. Sunt foarte pofticioasă… Vreau să mai slăbesc. Mănânc mai puţin, fac sport. Nu sunt obişnuită. E prima dată. De când am născut, mi s-a schimbat total metabolismul. Nu-mi place să fac mişcare. Sunt atâtea operaţii care te pot face slabă! Vreau să dau jos 10 kilograme. Până să rămân însărcinată, aveam 48 de kilograme. Acum am 63. Într-o zi sunt ca nouă”, a mărturisit Andreea Tonciu la “Răi Da Buni”.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. Apoi, în noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. (VEZI ȘI: ANDREEA TONCIU ȘI-A RETRAS FIICA DE LA GRĂDINIȚĂ: ”DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE…”)

La începutul lunii februarie 2016, Andreea şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti o fetiţă care a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, iar nunta a fost una ca-n povești.