Fosta asistentă TV și-a propus ca până la anul să-și îndeplinească o dorință arzătoare, și-anume aceea de a slăbi până atinge greutatea ei ideală, aceea de 45 de kilograme.

Ce îşi doreşte bruneta pentru anul viitor, dar şi ce planuri şi-a făcut pentru a reuşi, Andreea Tonciu a vorbit despre toate la “Star Matinal” de la Antena Stars. Mulţi consideră Andreea Tonciu arată foarte bine, însă bruneta nu este întru-totul de acord cu acest lucru.

Vedeta trage din greu la sala şi îşi doreşte să mai slăbească măcar câteva kilograme. Mai mult, Andreea a recunoscut că nu se vede frumoasă, dacă nu este aranjată.

“Am slăbit trei kilograme şi mai vreau, până în primăvară mă fac de 45 de kilograme. Îmi place să fiu slabă. Nu am pus foarte mult în sarcină. Eu vreau să fiu foarte slabă. Nu mă înfometez. Mănânc ce vreau, cât vreau. Mănânc paste, pâine, ciorbă. Am mai renunţat şi la dulciuri, înainte o luasem razna. Trebuie să redevin subţirică“, a spus Andreea Tonciu.