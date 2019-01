Andreea Tonciu și-a retras fiica de la grădiniță: ”Din punctul meu de vedere…”

Andreea Tonciu și-a retras fiica de la grădiniță. Bruneta a avut și un motiv bineîntemeiat pentru care a luat această decizie radicală.

Fetița Andreei Tonciu a fost extrem de bolnăvioară în ultima perioadă. Micuța a răcit des, iar de sărbători bruneta a mers cu ea la medici pentru a vedea exact ce se întâmplă. Ei bine, doctorii i-au pus fetiței sale un diagnostic la care Andreea Tonciu nu se aștepta. (CITEȘTE ȘI: ACUM E CLAR! CE A FĂCUT ANDREEA TONCIU DUPĂ CE S-A SPUS CĂ DIVORȚEAZĂ DE SOȚUL EI)

„Din punctul meu de vedere, este foarte greu. Înainte având o viaţă foarte activă, acum sunt numai acasă. În ultima perioadă am scos-o şi de la grădiniţă pentru că răcea foarte des. A fost şi în spital o săptămân pentru că a avut pneumonie. Zilnic mâncare, zilnic ieşit cu ea, curăţenie. Chiar îmi doresc la telespectatorii să mă cunoască exact cum sunt eu. Lumea poate percepe altceva.

Întotdeauna eu nu am avut o imagine atât de bună, am fost catalogată foarte urât, dar lumea nu a ştiut despre mine cum sunt cu adevărat. Eu nu sunt o vedetă. Eu sunt o simplă fată. Mi-a plăcut mereu să mă distrez. Cu faptul că am spus că cea mai înaltă formă de relief este bradul am câştigat foarte mulţi telespectatori. Nu mai sunt cum eram înainte, să mă atac. De sărbători de când am ajuns la munte a început să facă febră, să verse. I-am făcut analizele. Avea infecţie urinară”, a mărturisit Andreea Tonciu la Teo Show.

Andreea Tonciu este căsătorită de mai bine de doi ani cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumea televiziunii. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. În noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. (VEZI ȘI: ANDREEA TONCIU A SPUS ADEVĂRUL DESPRE CERTURILE CU SOȚUL EI! “I-A DAT UNA”. CUM SE COMPORTĂ FIICA LOR CÂND AUDE DISCUȚIILE APRINSE)

La începutul lunii februarie 2016, Tonciu şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti. Fetiţa a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, când a îmbrăcat o rochie de prinţesă.