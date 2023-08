Andrei Caramitru, dezvăluiri în premieră la doi ani de la moartea marelui actor: „Sunt confuz!”

Problema medicală care a dus în cele din urmă la moartea lui Ion Caramitru, unul dintre cei mai cunoscuți actori români ai ultimei jumătăți de veac, în urmă cu aproape doi ani, a luat prin surprindere pe toată lumea. Nu doar pe membrii familiei, pe apropiați, colegi sau buni prieteni, ci și pe medici.

Este vorba despre o infecție în sânge care a reușit în doar câteva săptămâni să-l învingă pe marele nostru actor.

Fiul fostului director al Teatrului Național din București, Andrei Caramitru, a rememorat pentru CANCAN.RO situația delicată prin care el și restul familiei a trecut în zilele de august și început de septembrie 2021.

Nimeni nu știe ce a declanșat infecția fatală în cazul regretatului Ion Caramitru

(CITEȘTE ȘI: Ce apare la mormântul lui Ion Caramitru. Actorul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu: ”Jeliţi târziu, abia în moarte”)

„Adevărul este că acea infecție în sânge, care a dus în cele din urmă la moartea tatei, nu știm de la ce a pornit. Poate fi foarte bine o chestiune mai veche, o infectare cu te miri ce, căruia nu i s-a dat niciun fel de importanță, sau poate fi și ceva contactat prin spital, care să-i fi agravat situația. Încă sunt confuz în această chestiune atât de delicată!”, a precizat Andrei Caramitru pentru CANCAN.RO.

Fiul cel mare al îndrăgitului actor adaugă însă că nu poate reproșa nimănui nimic.

„Dacă am fi avut, încă de atunci, vreo suspiciune, orice, aș fi ieșit public și aș fi spus lucrurilor pe nume. Dar nu e cazul. Vreau să știți că am făcut pentru tata tot ce s-a putut profesional și omenește vorbind. Au trecut pe la el, la spital, specialiști de renume din România care i-au analizat situația și au încercat ceea ce au crezut că ar putea fi cel mai bun remediu. Unul dintre ei, un medic român, vă pot asigura că a venit de bună voie, fiindcă nu-i cerusem asta până la momentul venirii sale. În plus, am apelat, prin diverse mijloace, la opinia unor reputați specialiști din Austria și Statele Unite. Pur și simplu nu s-a găsit rezolvarea favorabilă a problemei”, a rememorat acea perioadă tristă același Andrei Caramitru.

El spune că atât Ion Caramitru, cât și membrii familiei au crezut multă vreme că situația va fi în cele din urmă rezolvată favorabil.

Nimeni nu se aștepta atunci la un asemenea deznodământ trist

„Nu ne-am așteptat deloc la un asemenea deznodământ trist. Nici tata, nici noi, ceilalți. Multă vreme am crezut că în cele din urmă vom învinge. Dar foarte probabil a contat și vârsta tatei, să nu uităm că avea 79 de ani, dar și oboseala pe care o acumulase. Foarte probabil că organismul său ar fi reacționat altfel dacă ar fi fost mai tânăr și mai puțin obosit. Dar asta este viața!”, mai spune același Andrei Caramitru.

(NU RATA: Care a fost dorința lui Ion Caramitru înainte să moară. “S-a simțit întotdeauna onorat. Ne-a mărturisit că vrea să…”)

Fiul cel mare al lui Ion Caramitru are puterea să recunoască că momentul despărții de tatăl său a fost un moment foarte dificil, pe care nu știe dacă l-a depășit încă în totalitate.

„Pentru mine moartea tatei a fost un șoc. Nu pot să mă pun în locul mamei care și-a pierdut partenerul de viață, pe acel cineva căruia i-ai stat alături mai bine de 50 de ani și cu care ai avut și doi copii. Erau extrem de apropiați și vă pot asigura că i-am surprins deseori vorbind despre multe lucruri, așa cum puține cupluri pot face asta în ziua de astăzi”, a conchis Andrei Caramitru.

Tată său, Ion Caramitru, s-a stins din viață la 5 septembrie 2021, la Spitalul Elias din Capitală. În curând se vor împlini astfel doi ani de când Teatrul Național din București nu are în mod oficial un succesor al acestuia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.