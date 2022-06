Autor al creațiilor literare „Suge-o, Ramona!”, „Suge-0, Andrei!” și „Dumnezeu vs Satana”, elaborată alături de colegul său Ionuț Rusu, Andrei Ciobanu a confirmat în lumea comediei încă de la o vârstă fragedă. Originar din Suceava, scriitorul și-a elaborat operele când cei de vârsta lui abia își conturau drumul în carieră. Punct ochit, punct lovit pentru comediant, care s-a confruntat cu un val de păreri contrare la momentul lansării operelor sale literare. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Andrei Ciobanu a satirizat publicul care și-a dat cu părerea fără a parcurge măcar un rând din cărțile pe care acesta le-a lansat.

Andrei Ciobanu a dat dovadă, de-a lungul timpului, de asumare, transparență și un spirit ludic, caracteristici care îl mențin în topul realizatorilor radio de opt ani, când a făcut pasul de la scena de stand-up comedy către microfonul de la „Kiss Fm”. Cărțile lansate și foarte bine vândute au constituit un alt factor pentru care umoristul a devenit și mai cunoscut publicului, în pofida vârstei fragede, de doar 25 de ani la acel moment.

„Începe cu cartea mea, apoi citește-o pe a lui Codin!”

Andrei Ciobanu a bifat facultatea la Cluj, dar a pornit către tărâmul făgăduinței, București, pentru a-și urma țelul de a deveni un comediant cunoscut. Succesul în stand-up l-a propulsat către unul dintre cele mai râvnite scaune, și anume cel al matinalului „Foarte bună dimineața”, format care la început îl includea pe Sergiu Floroaia, ulterior substituit de Ionuț Rusu, finalist al emisiunii „iUmor”.

De unii apreciat, dar extrem de controversat, mai ales după titlurile atribuite propriilor cărți, Andrei Ciobanu răspunde publicului neavizat, care îi contestă creațiile literare, fără să le fi parcurs în profunzime.

„Foarte mult hate a fost din cauza faptului că a avut foarte mare succes, dacă nu avea succes, nu păsa nimănui.

În general, nu am o problemă cu hate-ul, nu îl pot controla, dar ce m-a deranjat, în schimb, când am scos și «Suge-o, Ramona!» și «Suge-o, Andrei!», au fost foarte mulți oameni care și-au dat cu părerea, care n-au citit nici măcar două rânduri din carte.

Ce nu îmi place mie, e ipocrizia de care dau dovadă unii oameni, pentru că nu înțeleg de ce n-avem dreptul să citim lecturi ușoare. Nu e în regulă să citești cartea mea, nu e în regulă să citești cartea lui Codin, că ești prost!

Hai să începem cărțile astea, începe cu cartea mea, după aia citește-o pe a lui Codin, după aia citește încă vreo 10 de genul ăsta, lecturi ușoare.

Îți garantez că la a 11-a te plictisești!”, ne-a declarat Andrei Ciobanu.

„Am plecat cu toții de la glume cu…”

Comediantul mai dezbate și elaborarea scriptului comic, după care se ghidează când își pregătește materialele ce urmează a fi prezentate pe scenă, în fața publicului însetat de stand-up comedy.

„N-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Din punctul meu de vedere, tu, comediant fiind, trebuie să evoluezi. Și am plecat cu toții de la glume cu sex oral și masturbare, ceea ce e OK în primul an și al doilea an.

Dar după niște ani de comedie, noi zicem că asta e comedia ușoară, căci toată lumea poate să vorbească despre sex și să devină amuzant la un moment dat.

Dar pot să dau și un contraargument la ce am zis, căci este Costel care are o glumă despre masturbare și ți se pare genială, pentru că este unghiul lui Costel de a vedea lucrul ăla!”, a mai precizat Andrei Ciobanu.

