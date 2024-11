Andrei de la ”Insula Iubirii” revine la CANCAN EXCLUSIV! Șirul declarațiilor explozive continuă duminică, de la ora 18:00! Îi face praf pe Diandra și pe șefii din Antenă!

Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” se reîntoarce la CAN CAN EXCLUSIV cu declarații și mai tari! După primul nostru interviu, concurentul s-a izbit de un nou val de mesaje îngrozitoare din partea publicului, care, spune el, nu i-a înțeles deloc mesajul. Așadar, acum a revenit pentru a vorbi pe înțelesul tuturor și pentru a oferi și mai multe detalii despre aventura cu ispita Diandra.

Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” revine la CAN CAN EXCLUSIV după primul interviu de AICI. De data aceasta, iubitul Cristinei și-a propus să folosească un limbaj mult mai clar și direct și să abordeze toate poveștile pe înțelesul tuturor. Pentru că după interviul inițial Andrei și partenera lui și-au primit din nou foarte mult mesaje urâte din partea urmăritorilor, concurentul a decis să lămurească din nou tot ce s-a întâmplat în Thailanda. Doar astfel, speră el, lumea îi va lăsa să își traiască povestea de iubire în liniște.

Așadar, Andrei reia șirul poveștii cu ispita Diandra, spune ce s-a întâmplat în toaletă, când camerele nu i-au putut surprinde, și de ce s-a terminat idila lor în România. Totul, în interviul care va apărea duminica aceasta, de la ora 18:00, pe Youtube.

”Diandra face așa acum ca să câștige fani. Să se lege de mine, nu de Cristina. (…) Ea a realizat abia la bonfire-ul final că sunt însurat. Nu a zis că nu vrea să plece cu mine, ci că vrea să divorțez! De râs mi se pare. (… ) Este frustrată că nu i-am oferit nicio șansă” sunt doar câteva dintre declarațiile lui Andrei Rotaru, în cel de-al doilea interviu CAN CAN EXCLUSIV.

În plus, concurentul de la ”Insula Iubirii” contraatacă toate declarațiile pe care Diandra le-a făcut după primul interviu CAN CAN EXCLUSIV. Vine cu dovezi și informații noi conform cărora ispita ar fi fost cea care ar fi insistat să facă un copil cu el și nu viceversa, așa cum s-a speculat în mediul online.

Aflați de ce îi acuză Andrei pe producătorii emisiuii, care este situația actuală dintre el, Cristina și mama concurentei, dar și ce mesaj are pentru urmăritorii care nu îi dau pace zi și noapte, doar în cel de-al doilea interviu CAN CAN EXCLUSIV, care va apărea duminica aceasta, de la ora 18:00, pe Youtube.

