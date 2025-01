Andrei Georgescu, fiul Dianei Șoșoacă, evaluat la sânge de șeful clubului de fotbal unde activează! ”De la Liga 3 la Liga 5, fără goluri, doar…”

Andrei Georgescu, fiul senatoarei Diana Șoșoacă, este fotbalist. Nu de ieri, de azi, ci de ani buni! Cel mai sus a jucat la nivelul Ligii 3, la ACSO Filiași. A cochetat însă și cu Steaua și cu Dinamo și chiar se visa la Rapid. Mai mult decât atât, mama sa acuza sus și tare că antrenorii de la copii și juniori fac selecția pe șpăgi și nu de puține ori a spus că doar disputele sale politice au dus în jos cariera fiului său.

Momentan, Andrei Georgescu este legitimat la una din echipele bune ale județului Dâmbovița, Roberto Ziduri, cu pretenții an de an la promovarea în Liga 3-a. O echipă cu notorietate la acest nivel al Ligii a 4-a, ținând cont că la Roberto au activat și doi fotbaliști importanți ai județului. E vorba de fostul golgheter al Chindiei Târgoviște, ,,Faraonul” Cristi Cherchez și Adrian Grigore, fost și el la Chindia și la Rapid București, acesta din urmă fiind și antrenor. Adus cu surle și trâmbițe la Ziduri, Andrei a cam dat-o în bară. E pe lista neagră și, surprinzător, vrea să meargă acum să joace un eșalon mai jos. În Liga a 5-a!

,,Sincer, nu suntem mulțumiți. Pentru un jucător care a jucat la nivelul Ligii 3, e slăbuț. În plus de asta, a lipsit de la meciuri și la antrenamente. Are contract cu noi până-n vară. Nu am la mine situația exactă, dar cred că a jucat pentru noi în 3 sau 4 meciuri ca fundaș central. Au fost probleme mari de poziționare în teren, greșeli… De alergat el aleargă, dar știi proverbul cu calul… Probabil nici nu a fost învățat tactica! El a sunat să-i dăm drumul să plece de la noi la Liga a 5-a. Probabil în București… O să vorbesc cu patronul, dar eu sunt de acord să plece. Nu s-a adaptat la noi. Au fost și motive clare, lipsă antrenamente, meciuri, alți fundași centrali experimentati… Nu îmi aduc aminte să fi dat vreun gol„, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN Toma Bobeică, președintele lui Roberto Ziduri.

”Andrei a primit bani la noi”

Andrei Georgescu nu s-a dus să joace doar din plăcere fotbal în județul Dâmbovița. Roberto Ziduri e una din puținele echipe de la Liga a 4-a care are condiții financiare foarte bune. ,,La noi, fotbaliștii au salarii și prime la meciuri, dar dacă îți ating obiectivul. Avem acum și noi probleme. Sunt două luni întârziere. Sigur se vor rezolva restanțele. Da, Andrei a primit bani la noi, dar nu numai el, toți jucătorii au primit. Pentru noi acum însă, campionatul e compromis, suntem abia pe locul 4. Mai avem însă un obiectiv, câștigarea Cupei României pe județ„, a mai spus Bobeică.

Andrei Georgescu a ajuns la formația dâmbovițeană prin septembrie de la Progresul Mogoșoaia și era văzut ca un transfer răsunător. La anunțul transferului pe rețelele de socializare mulți internauți apreciau ca pozitivă mișcarea grupării conduse de potentul om de afaceri Dan ,,Tuci” Negriloaia.

Interesant mai este că fiul senatoarei a jucat la un moment dat la Filiași, o echipă cu pretenții de ani buni în Liga a 3-a, care a fost foarte aproape de promovarea în Liga a 2-a. Acolo au fost alte probleme, dar care nu au avut legătură cu valoarea lui Andrei.

„Sunt un sfert olteancă, bunicul meu e din Drăgăşani. Îl am şi pe naşul meu la Filiaşi. Vin foarte des în zonă. Băiatul meu e fotbalist profesionist, are 22 de ani. Joacă pe undeva pe lângă bunici acum, nici nu mai ştiu la ce echipă… Din cauza mea a fost dat afară de la Filiaşi. N-a fost lăsat să joace într-un meci foarte important. Cred că era în 2021. S-a dat ordin să nu fie primit în echipă. A fost pe banca de rezerve. Îi mulţumesc pentru mămoşenia de care a dat dovadă doamnei Olguţa Vasilescu. Aşa i s-a comandat şi ştiu ce spun”, a comentat Diana Şoşoacă în podcastul „Altă-ntrebare”.

Abia ajunsese la Ziduri și se autopropunea la Rapid!

Alte declarații sforăitoare le-a făcut chiar Andrei Georgescu. Acesta se autopropunea la Rapid București, echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu. O făcea la puțin timp după transferul la Ziduri. „Joc fundaș. Între 6 și 11 ani am făcut înot și karate, unde am fost campion național. Dar fotbalul mi-a plăcut mai mult. Și cum nu mai aveam timp de toate, am ales. Am început la CS FC Dinamo, cu Emil Georgescu. Doamne, cât de bun antrenor a fost. Am mai jucat și la CSA Steaua, la grupa 2002. Îmi doresc să ajung la Rapid. Acolo aș fi cel mai bun, așa simt. Dacă nu e să fie, vreau să plec la arabi. Acolo nu se joacă pe pile, cum e în Uniunea Europeană, discriminare totală. FCSB îmi place, dar mi-am luat gândul, din moment ce Gigi Becali s-a afiliat cu Simion. La ora actuală, singurul jucător din România care-mi place e Olaru”, a mărturisit Andrei Georgescu în exclusivitate pentru știripesurse.ro.

