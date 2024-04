Ce s-a întâmplat în casa cuplului Șoșoacă? Silvestru a răbufnit după ultimul scandal cu soția sa: „S-a schimbat. Din păcate, nu în bine”

Dumitru-Silvestru Șoșoacă (47 de ani) nu vrea să mai audă de Diana Șoșoacă (49 de ani). După șapte ani de căsnicie, cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Bărbatul a intentat procesul de divorț și vrea să-i ia senatoarei doar numele. Nu are de gând să recurgă la partaj, căci familia lor nu ar fi avut de câștigat nimic de când lidera partidului SOS a devenit vedetă în politică. CANCAN.RO l-a prins în fapt cu o blondă pe încă soțul politicienei, în miezul nopții, după o plimbare cu Mustangul. Câteva zile mai târziu, parlamentara a dat fuga la Poliție și a depus plângere pe numele fostului partener. A reușit să obțină și ordin de protecție împotriva acestuia, căci s-ar fi simțit amenințată. Din ce cauză s-a distrus, de fapt, mariajul dintre Silvestru și Diana Șoșoacă?

Scandal cât casa în familia Șoșoacă. Situația controversată dintre Silvestru și Diana ar fi început după ce lidera partidului SOS l-a suspendat din funcția de conducere a formațiunii politice pe partenerul ei. După ce a aflat decizia soției lui, Silvestru a răbufnit, nefiind de acord cu noua schimbare. Bărbatul este de părere că Diana a avut anumite acțiuni abuzive la adresa lui și că schimbarea ei a venit odată cu intrarea în Parlament. Lucrurile ar fi început să scârțâie în familia lor, după ce politiciana a devenit tot mai cunoscută în spațiul public.

Se pare că notorietatea și succesul nu le-au adus fericire în cuplu, ba din contră. Silvestru a susținut în repetate rânduri că de circa trei ani și jumătate, de când numele Diana Șoșoacă a devenit celebru, soția lui ar fi involuat ca om, lucru care n-a făcut altceva decât să le umbrească fericirea. La sfârșitul lunii martie, CANCAN.RO îl surprindea pe încă soțul senatoarei cu o blondă în mașină. Bineînțeles că, am scos la iveală toate detaliile legate de femeia alături de care Dumitru Șoșoacă a traversat noaptea dinaintea divorțului. (VEZI AICI DESPRE CINE E VORBA)

N-a trecut mult timp, căci Diana Șoșoacă a recurs la fapte. Politiciana s-a dus glonț la secția de Poliție, unde a cerut ordin de restricție împotriva fostului partener de viață, dar și brățară de monitorizare pentru acesta. Senatoarea le-a spus tuturor că ar fi fost agresată fizic și emoțional în repetate rânduri, dar și că se teme pentru viața ei și a fiicei ei, în vârstă de 11 ani.

„S-a emis un ordin provizoriu de protecție pentru acte de violență, pentru abuz psiho-emoțional, social, spiritual, cibernetic, evient și de violență fizică asupra mea și asupra fetiței mele. A menționat că am probleme psihice. El trebuia să depună dovezi. Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată.

În schimb dânsul m-a amenințat că dacă nu îmi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine. Am suportat cât am putut, până când el a ales să facă circul acesta pe toate televiziuinile, pentru că își dorește să fie candidat la alegerile prezidențiale. Are o ură pe femei, este un misogin total.

(…) A lovit-o și pe fiica mea, este foarte speriată. Ne urmărește, vine în fața blocului. Deci, eu nu sufăr de nicio boală psihică, atenție. Pentru astfel de aserțiuni – trebuia să îi spună cei din spatele lui -, se plătește pentru pentru așa ceva. Mai mult, m-a amenințat că va face în așa fel încât să fiu internată la un spital de nebuni și să-mi ia copilul de lângă mine. (…), a spus Diana Șoșoacă, după ce a ieșit de la Secția de Poliție.