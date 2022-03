Andrei, în vârstă de 23 de ani, a murit sâmbătă în timpul meciului. Astăzi s-a aflat cauza decesului

În cursul zilei de ieri, un jucător de polo de la CS Dinamo s-a stins din viață, chiar în timpul meciului cu Rapid, din Superliga de polo. Andrei avea doar 23 de ani. Iată care ar fi prima ipoteză după moartea misterioasă a tânărului!

Andrei Drăghici era jucător de polo de peste 15 ani. Incidentul a avut loc sâmbătă, 26 martie 2022, în timpul meciului cu Rapid, din Superliga de polo. În timpul ultimei reprize a meciului, sportivul a început să se simtă rău și cu greu a reușit să ajungă pe marginea bazinului, acolo unde a primit îngrijiri medicale.

Deși medicii l-au resuscitat timp de minute bune, pentru viața lui Andrei nu s-a mai putut face nimic. Sportivul a murit pe marginea bazinului, locul unde își trăia cel mai mare vis.

De ce a murit, de fapt, Andrei Drăghici

Potrivit Președintelui Federației Române de Polo, tânărul nu era cunoscut cu probleme medicale:

” Antrenorii vă pot confirma din punctul de vedere al randamentului. Chiar am discutat şi am întrebat: domnule, dar avea, arăta un regres din punct de vedere al randamentului, oboseală, adaptare la efort? Nimic, din contra era din ce în ce mai ok. Au fost voci care ai spus că ar fi fost şi o lovitură, o altercaţie la modul, un duel unu la unu. În sporturile acestea de contact sunt dese aceste dueluri şi că ar fi fost o lovitură în gât”, a declarat Ionuţ Popa, preşedinte FR Polo.

De asemenea, potrivit președintelui CS Dinamo, Alex Matei, tânărul poloist a fost considerat apt pentru a participa la meci:

”La aceste meciuri a fost desemnat un observator oficial care s-a asigurat înainte de începerea partidei că se îndeplinesc toate condiţiile legale, respectiv prezenţa ambulanţei, verificarea carnetelor de joc respectiv a vizei medicale. Eu cu Andrei am jucat în sezonul 2020-2021. A fost ultimul sezon în care am mai jucat eu în campionatul naţional. Fetiţa mea e la Dinamo, e colegă cu el”.

”Cu regret în suflet vă anunțăm faptul că jucătorul echipei CS Dinamo București, Drăghici Andrei, a încetat astăzi din viață, în timpul meciul de Superliga dintre CS Rapid și CS Dinamo, contând pentru etapa a-VII-a a returului Superligii Naționale de polo pe apă 2021-2022. Acesta și-a început cariera de sportiv la echipa CS Crișul Oradea, a evoluat pe parcurs la echipe precum CSA Steaua, Corona Sportul Studențesc și CS Dinamo. De asemena, a făcut parte din lotul național al României de juniori U17 pentru Campionatul European din anul 2015. Pe această cale transmitem sincere condoleanțe familiei pentru această pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!!”, apare în postarea de pe Facebook-ul Federației Române de Polo, Alex Matei.

Din primele infomații, poliţia a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Sursa foto: Facebook.ro