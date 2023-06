Andrei Krișan a spus adevărul despre relația cu Carmen Grebenișan, de la Survivor: „Ne-am apropiat în momentul în care…”

Au trecut aproape trei săptămâni de când concurenții s-au întors din Republica Dominicană. După terminarea show-ului de la Pro TV, o parte dintre foștii participanți au păstrat legătura și chiar și-au format prietenii. De altfel, printre cei care au rămas apropiați se numără Andrei Krișan și Carmen Grebenișan. Tânărul a spus adevărul despre relația cu blondina și modul în care s-au împrietenit la Survivor România. Iată detaliile mai jos.

În luna mai 2023, sezonul Survivor România de la Pro TV a ajuns la final. De altfel, marele câștigător al competiției, ce se filmează în Republica Dominicană, este Dan Ursa. În finala concursului a reușit să ajungă și Carmen Grebenișan, însă creatoarea de conținut a fost eliminată în prima sesiune de votare. Încă din perioada filmărilor, blondina și-a făcut o legătură amicală cu unul dintre concurenți. Mai cu seamă, este vorba despre Andrei Krișan.

Cum s-au apropiat Carmen Grebenișan și Andrei Krișan

Cei doi au devenit apropiați în emisiune, speculându-se că ar exista mai mult decât o simplă prietenie. Însă, după show, ambii foști concurenți au pus punctul pe „i” și au mărturisit că sunt amici. Momentul legăturii lor la Survivor România a fost când au gătit, mărturisește Krișan. Atunci, au stat la povești și au născut o prietenie, în jurul focului de tabără.

„Culmea, ne-am apropiat în momentul în care am început să gătim. Și am gătit la cană. Și am avut același foc. Și am început pur și simplu să stăm la povești”, mărturisea Andrei Krișan pe rețelele de socializare.

Soțul fostei concurente de la Survivor i-a fost recunoscător lui Krișan

Soțul lui Carmen Grebenișan, Alex Militaru, transmitea, înainte de terminarea show-ului, un mesaj emoționant. De altfel, într-o parte a textului scris de el, i-a mulțumit lui Andrei Krișan pentru modul în care s-a purtat cu fetele, la Survivor.

„Vreau să le mulțumesc pentru că au acceptat-o în emisiune și au ajutat-o să își împlinească acest vis. Îi mulțumesc lui @daniel.pavel.8 pentru că se poartă atât de uman cu toți concurenții și asta a fost de mare ajutor pentru ei. El încă nu știe, dar îi mulțumesc din nou și lui @andrei.krisan pentru cum a avut grijă de fete. Nu aș vrea să omit pe nimeni dintre Faimoși, Carmen s-a înțeles cu toată lumea și cu siguranță le va mulțumi și personal. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc vouă pentru că ne-ați fost alături în aventura asta. Am citit toate comentariile de aici și de pe pagina Survivor România. Vă mulțumesc tuturor”, este o parte din mesajul transmis de Alex Militaru. Întreaga declarație poate fi citită aici.

