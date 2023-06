Carmen Grebenișan s-a îngrășat la Survivor România. Câte kilograme are acum, la două săptămâni după ce s-a întors acasă

Carmen Grebenișan a pierdut lupta cu kilogramele din cauza participării la Survivor România. Influencerița nu a avut niciodată o asemenea greutate și este, cel mai probabil, printre puținii concurenți care se întorc din Republica Dominicană cu mai multe kilograme decât aveau înainte de a ajunge. Zilele acestea, mărturisit fanilor la ce gabarit a ajuns acum.

La două săptămâni de când s-a întors de la Survivor România, Carmen Grebenișan a spus pe Instagram că are tot 62 de kilograme. Înainte de a pleca în RepubLica Dominicană, nu avusese niciodată mai mult de 57 de kilograme.

„Tot 62”, a spus vedeta de la PRO TV pe Instagram.

Carmen Grebenișan: „M-am îndopat ca lumea, că așa mi s-a recomandat”

La înălțimea sa de 1,70, Carmen Grebenișan poate spune că are greutatea unui om normal. Nu a luat proporții și nu s-a schimbat foarte mult, fiind vorba de doar câteva kilograme. Pe de altă parte, influencerița nu este mulțumită de aspectul său, motiv pentru care încearcă să slăbească. Problema este că se confruntă și cu retenție de apă și, după cele 5 luni în care mâncarea era un lux, cu greu se poate abține să nu guste bunătăți. Inclusiv nutriționistul i-a explicat faptul că orice ar mânca, se va depune imediat, motiv pentru care trebuie să aibă grijă.

„Uite cum arăt, ca un hamster. Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea. (…). Proba cântarului, nu știu ce să zic. Deci 62 de kilograme. Niciodată nu am mai avut 62 de kilograme, niciodată nu am avut peste 60 de kilograme.

Cel mai mult am avut 57 și cred că înainte să plec la Survivor, m-am îndopat ca lumea, că așa mi s-a recomandat și cred că am făcut un 58 spre 59. Deci mare, mare retenție de apă!

Nici nu se vede toată, dar cred că pe față vedeți cum abia își revine, a fost mult mai rău, am fost foarte, foarte umflată, am făcut și niște alergii, sunt multe de povestit, dar și lucruri foarte faine”, a mai vedeta.

Câți bani a primit de la PRO TV

Carmen Grebenișan a intrat în cursă de la început, pe data de 9 ianuarie. A rezistat în Republica Dominicană 20 de săptămâni, până pe 24 mai. Potrivit informațiilor apărute în presă, creatoarea de conținut din mediul online ar fi fost remunerată cu 5.000 de euro pe săptămână.

La un calcul simplu, 5.000 de euro înmulțit cu 20 de săptămâni, rezultă că vedeta a primit nu mai puțin de 100.000 de euro pentru participare!

