Andrei Ștefănescu s-a căsătorit ieri în secret cu Antonia. Primele imagini de la nuntă

Andrei Ștefănescu s-a căsătorit ieri în secret cu Antonia, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste și care i-a dăruit un superb băiețel în urmă cu doi ani. Cununia civilă a avut loc în Sinaia, iar în cadrul unui interviu oferit în urmă cu câteva ore, artistul a dezvăluit care este motivul pentru care au ales acest oraș. Întrebat de ce a ținut să se știe despre fericitul eveniment, el a subliniat: “Am vrut să fie ceva doar al nostru”.

Andrei Ștefănescu s-a căsătorit ieri în secret cu Antonia

Antonia, partenera de viață a lui Andrei Ștefănescu, a strălucit în ziua cununiei civile. Ea a îmbrăcat o rochie roz, scurtă, care a avut o croială foarte sexy. Când și-au daty acordul în fața ofițerului de la Starea Civilă, cei doi soți i-au avut alături doar pe nași și pe fiul lor, Ayan, care a ținut aproape tot timpul buchetul miresei.

“Nu am avut timp să plâng. Emoția a fost una frumoasă, pentru că ne-am dorit mult timp să se întâmple acest eveniment. A fost o emoție firească, nu ceva stresant. Totul a decurs firesc și chiar rapid”, a mărturisit mireasa Antonia în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

“Am ținut secret total. Am vrut să fac departe de București, de toată nebunia. Sinaia este un oraș care mie îmi trezește amintiri extraordinare. Mi-am petrecut o parte din copilărie aici, în vacanțe. E un oraș de care sunt foarte legat sufletește. Am zis că am făcut o dată la primărie, nu mai fac. O fac în altă parte, că poate iese mai bine”, a declarat Andrei Ștefănescu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Carismaticul cântăreț și Antonia au aniversat 6 ani de relație în urmă cu o săptămână.