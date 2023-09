Angajații STB amenință cu greva din nou! Bani pentru cremă cu protecţie solară, periuţă de dinţi, câteva dintre cerințele salariaților: „Te bate soarele pe parbriz”

Șoferii de pe mijloacele de transport în comun din București amenință că vor întrerupe activitatea, dacă autoritățile locale nu vor răspunde la solicitările lor. Angajații STB cer mărirea salariilor, precum și bani pentru săpun, periuță de dinți și cremă pentru protecția solară.

În prezent, un conducător de troleibuz câştigă între 6.000 și 8.000 de lei pe lună. Chiar și în aceste condiții, angajații STB (Societatea de Transport București) nu sunt mulțumiți de condițiile de muncă și de salariile pe care le primesc. Ba mai mult decât atât, șoferii și vatmanii amenință că vor bloca, din nou, Capitala, așa cum au făcut la începutul anului trecut, dacă nu vor primi ceea ce li se cuvine.

Angajații STB cer mărirea salariilor și bani în plus pentru pastă de dinți, săpun și suc de portocale

Liderii de sindicat STB cer bani pentru prosop, săpun, periuţă şi pastă de dinţi sau suc de portocale, iar pentru asta șoferii și vatmanii ar urma să primească fiecare câte 50 de lei. De asemenea, se cer încă 125 de lei pentru cei care lucrează în depouri, la atelierele de reparații.

Motivul pentru care cer toate lucrurile astea? Unii dintre ei susțin că vin cu aceste produse de acasă, asta pentru că lipsesc cu desăvârșire de la depozite.

„Prosop acolo, fâs-fâsuri de la noi cu soluţii care nu lasă urme. Fiecare cum s-a putut gospodări”, spune Vasile Cioată, şofer STB, pentru observatornews.ro.

„Vara, pe timpul verii. Te bate soarele pe parbriz pe partea aia eşti negru. Eşti jumătate negru, jumătate alb”, spune un alt angajat.

Şoferii de la STB cer condiţii mai bune de lucru. „Periuţe de dinţi nu, dar prosoape săpun, da, de ce nu? La cap de linie, nu ne spălăm si noi pe mâini să ne ştergem?”, a mărturisit un alt angajat, potrivit sursei citate.

Acum, sindicaliştii cer câte 500 de lei primă de Paşte, Crăciun şi de Ziua Transportului. În aceste condiții, salariul unui şofer de troleibuz ar putea ajunge la aproape 10.000 de lei, în cazul în care statul va accepta să le mărească salariile cu aproximativ 15%.

„Nu avem aer condiţionat, că avem rablele astea cu care lucrăm. Mai ales că muncim sâmbete, duminici, chemări din libere”, a spus un alt angajat.

Adrian Criţ, directorul Societăţii de Transport Bucureşti (STB), spune că, în prezent, salariile angajaților sunt de peste 6000 de lei net.

„Impactul bugetar, urmare a solicitărilor sindicatului reprezentativ, e de circa 123 de milioane de lei pe an. E o sumă pe care STB nu şi-o permite astăzi. Noi ne dorim să negociem în continuare. E adevărat că ieri (luni – n.r.) am primit o notificare din partea sindicatului, vis-a-vis de începerea conflictului colectiv de muncă. Potrivit legislaţiei privind protecţia socială, noi suntem obligaţi să răspundem în trei zile solicitărilor sindicatului, urmând ca după aceea probabil să intrăm într-o zonă de conciliere cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti (…). Angajaţii noştri beneficiază de nişte salarii ok, din punct de vedere a ceea ce există la nivel naţional. Salariul mediu brut pentru prima jumătate a anului, urmare a depunerii sitaţiilor financiare, e de 8.000 de lei. Vă daţi seama? Sunt nişte salarii destul de ok la nivelul societăţii (…). Tot urmare a analizei efectuate pe prima jumătate a anului, salariul mediu net pentru şoferii şi manipulanţii de la tramvaie este de 6.616 lei. E o realitate cu care ne confruntăm. Pe lângă drepturile salariale suplimentate foarte mult, sunt şi alte solicitări, care de asemenea impactează bugetul societăţii şi aş exemplifica majorarea numărului de zile de concediu cu două zile pentru fiecare categorie de personal, tichete sociale mărite, tichete de masă mărite”, susține acesta, notează Adevărul.

