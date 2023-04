Anghel Iordănescu, din nou bunic! Modul inedit în care a dat vestea cea mare fiul său, chiar în ziua de Paște

Bucurie uriașă în familia fostului selecționer al echipei naționale, Anghel Iordănescu! Andrei și soția lui, Oana, urmează să devină părinți pentru a doua oară. Modul inedit în care au dat vestea cea mare!

Andrei Iordănescu și soția lui, Oana, urmează să devină părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au o fetiță de aproape doi ani, pe nume Xenia. Sunt în culmea fericirii de când au aflat vestea cea mare și au dorit să o împărtășească și cu internauții. Fotbalistul și partenera lui de viață au ales să anunțe că vine cel de-al doilea copil pe lume, chiar în a doua zi de Paște. Se pare că cei doi soți nu știu sigur copilul dacă va fi băiețel sau fetiță, așa cum reiese din mesajul emoționant postat de el pe Facebook. Familia, apropiații, dar și cei care-l apreciază pe jucătorul fotbal i-au transmis numai mesaje frumoase, după anunțul neașteptat.

Andrei Iordănescu și Oana, dragoste la prima vedere

A fost dragoste la prima vedere pentru fiul lui Anghel Iordănescu și pentru Oana. S-au cunoscut acum trei ani, s-au iubit enorm, s-au căsătorit și au împreună o fetiță minunată. Micuța Xenia s-a născut chiar de ziua fostului mare antrenor, pe data de 13 octombrie.

Andrei povestea, la un moment dat, că s-a mutat la scurt timp împreună cu Oana, pentru că a simțit că este aleasa inimii lui. Lucrurile merg ca pe roate, iar căsnicia lor este una de poveste. În curând, tânăra va aduce pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, motiv de bucurie pentru întreaga lor familie.

„Totul a început în 2020, în vară, atunci am cunoscut-o pe Oana. Am ieșit împreună, ne-am cunoscut, am fost în vacanță împreună, am fost în vacanță și cu familia ei, și la ea la Timișoara, și cu ai mei. După ne-am mutat împreună. Cam la 4 luni de zile ne-am mutat împreună. A fost o dragoste la prima vedere”, povestea Andrei Iordănescu, la Antena Stars.