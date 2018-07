Ani Crețu a decis să divorțeze în secret de primul său partener și nu regretă absolut deloc această decizie, ba din contră, spune că trebuia să o facă mai devreme. Actrița mărturisește că nu s-a întâmplat nimic deosebit între ei, care să producă divorțul, ci pur și simplu nu mai funcționa.

„Nu mai mergea, pur si simplu, eu nu ma cert niciodata cu nimeni. Eu daca ma supar, nu vorbesc cu tine doua saptamani. Nu urlu, mahala, daca iese vreun porumbel, eu nu o sa mi-o iert. Eu nu am ce sa-i reprosez, noi avem o relatie foarte buna. Imi reporosez ca nu am divortat cu doi ani inainte, pentru binele lui„, a spus Ani Cretu intr-o emisiune TV.

Vedeta trăiește o nouă poveste de dragoste cu un bărbat, despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii. „El avea o privire aroganta, credea ca sunt combinata cu Radu Pietreanu. I-au explicat ei ca abia am iesit dintr-un divort. Nu stiu ce l-a atras, eu sunt destul de spurcata, rea. Am fost o data mireasa, aratam bine in poze acum 10 ani. Nu mai e cazul. Ne e bine asa.„, a mai spus Ani Cretu.

A suferit o operație dificilă

Ani Creţu a trecut printr-o operaţie dificilă, însă, din fericire, lucrurile merg bine şi actriţa speră ca în curând să revină din nou pe scena teatrului. Actrița a fost nevoită să-şi pună pe ”STOP” cariera, din cauza unui accident care a lăsat-o imobilizată şi a făcut-o să ajungă de urgenţă pe masa de operaţii.

”Mi-au pus un gât nou. Mi s-a întâmplat un accident şi am făcut hernie de disc cervicală. Mi s-a întâmplat în parc. Am făcut o extensie şi o flexie a capului. Sunt tăiată la gât. Totul este proaspăt. Sunt acasă, am plecat din spital mai devreme cu o zi”, declara Ani Creţu.