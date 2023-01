Ani Crețu a trecut prin clipe de groază, în timp ce se afla în Mauritius, în luna de miere: ,,După ce toată plaja s-a ridicat...”

Ani Crețu este una dintre cele mai renumite și îndrăgite actrițe din România. Cu o carieră de succes și împlinire pe plan personal, vedeta a făcut recent câteva dezvăluiri despre un eveniment petrecut în luna de miere, în Mauritius, care putea pune în pericol atât viața ei, cât și a copilului.

Ani Crețu: ,,Încă își dorește să devină oceanograf”

Fiul actriței este pasionat de tot ceea ce înseamnă viața oceanelor. În cadrul unei emisiuni, Ani Crețu a vorbit despre bunătatea oamenilor din Mauritius, dar și despre pasiunea fiului ei și dorința micuțului de a deveni oceanograf.

În timpul vacanței, cel mic a fost impresionat de o anumită specie de pești. După ce s-a jucat cu ei nu doar el, ci și restul persoanelor de pe plajă, Ani Crețu a descoperit pericolul la care au fost expuși.

,,În Mauritius m-a impresionat bunătatea oamenilor și respectul lor față de orice formă de viață, de la plantă, sol, până la felul în care își refac fauna și flora. Lui îi place foarte mult tot ce ține de viața oceanelor, încă își dorește să devină oceanograf.

Mărturisesc că în mare parte din alegerile noastre ținem cont de chestia asta, îl încurajăm, stăm numai după el când prinde tot felul de chestii, pentru că prinde tot felul de chestii, atât de nenumărate și de ciudate încât era să o pățim puțin.”, a declarat Ani Crețu, la Antena Stars.

Ce rasă de pești a descoperit fiul lui Ani Crețu

Nu mare i-a fost mirarea vedetei în momentul în care a aflat că peștii cu care fiul său, ea, și alte persoane de pe plajă s-au jucat făceau parte din categorie Eel Coral Catfish, pești care sunt posibili fatali.

,,A prins niște pești ciudați. Sunt unii cu dungi perfecte alb cu negru, dungați, foarte drăgălași, întâi i-a văzut ca și când ar fi fost o piatră pe malul oceanlui, care tot migra și a zis că nu, e un banc de pești, adu plasa!

După ce toată plaja s-a ridicat și am pus mâna pe ei, minunat, și ce gălăgie am făcut, seara după ce ne-am băgat în pat, ei au adormit și eu am început să citesc, ca să-i spun a doua zi de descoperire, să știe copilul ce a prins. Și văd: Eel Coral Catfish (Anghil[/Somn de coral) posibil fatal. Și am început să citesc.

Am înlemnit, îți dai seama, are un spin pe spate, unul în piept și trebuie să ții mâna într-o apă clocotită măcar 20 de minute, iar cazurile care s-au descpoperit au fost foarte multe cazuri fatale. Deci nu că mi-a stat inima, mi-au înghețat picioarele.”, a mai spus actrița.