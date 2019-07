Anna Lesko, în bikini prea mulați la mare. Detaliul intim observat de oamenii de pe plajă

Fiecare apariție a Annei Lesko este o bucurie vizuală incontestabilă pentru admiratorii care îi asaltează, pur și simplu, paginile se socializare. De fiacare dată când postează o fotografie, Anna Lesko se bucură de aprecierile internauților, chiar și atunci când unele detalii… intime ies la iveală, voit sau nu.

Anna a postat pe pagina sa de Facebook câteva fotografii în care apare pe plajă, în costum de baie galben, iar trupul vedetei a putut fi admirat în toată splendoarea sa. Și chiar mai mult decât atât, s-ar putea spune, având în vedere cât de… mulat era costumul respectiv, sânii ieșind în evidență, pe jumătate dezgoliți. Totodată, trăgând cu ochiul către ochelarii de soare pe care Anna îi ținea în mâna sprijinită pe prosopul de plajă, internauții și oamenii de pe plajă au avut ”acces vizual” complet către părțile intime ale vedetei.

Dar Anna Lesko a demonstrat, de foarte multe ori, că este lipsită de inhibiții, așa că – pe lângă imaginile fierbinți oferite internauților, a ciocnit cu aceștia, virtual, și un pahar cu bere, răcorindu-se și… răcorindu-i.

Anna Lesko reușește să ”învingă” timpul și se menține într-o formă fizică excelentă, îşi detoxifică organismul cu ajutorul unor ingrediente naturale pe care le consumă între 7 şi 10 zile.

”E sănătate curată. Este o dietă de detoxifiere specială pentru ficăţelul nostru. Este o dietă pe care am ţinut-o de-a lungul anilor. Două linguri de miere la 300 de ml de apă, 2 linguri de zeamă de lămâie, piper cayenne cât puteţi rezista sau ghimber după gust. Între şapte şi zece zile trebuie ţinută sau minim 5. Ea există pe net de ceva timp. Eu o ştiu şi am încercat-o atâta timp. Şi prietenele mele au încercat-o. Chiar dă rezultate. De câte ori ţi se face foame sau sete bei această licoare. Trebuie să beţi cam opt pahare a câte 300 ml. O prietenă de a mea a slăbit şapte kilograme, una patru kilograme. Nu aveţi voie să beţi apă sau să ciuguliţi, nici măcar o salată, nu fructe, nu cafea, nu seminţe, nu nimic. De câte ori vă e sete sau foame beţi această limonadă”, a declarat Anna Lesko într-o emisiune TV. Dieta se ţine de maximum două ori pe an, informează clicksanatate.ro.

Anna Lesko a devenit mămică la 35 de ani

Anna Lesko este o cântăreață, pictoriță şi textieră din Republica Moldova. Ea s-a născut pe 10 ianuarie 1979, în Chișinău, iar la vârsta de 17 ani, ea s-a stabilit în România. Artista are o carieră muzicală foarte bine dezvoltată la noi în românia, piesele sale fiind foarte ascultate şi apreciate. Ea surprinde şi prin ţinutele spectaculoase pe care alege să le poarte în show-urile sale. În ceea ce priveşte relaţiile amoroase, cea mai cunoscută este cea cu Irinel Columbeanu. În prezent, Anna Lesko trăiește o frumoasă poveste de viață cu iubitul ei, Adrian Neniță. Cunoscut pe numele de scenă DJ Vinnie, artistul s-a născut tot în Chișinău și a moștenit talentul și pasiunea pentru muzică de la părinții săi: tatăl cântă la acordeon, mama este solistă. De altfel, fratele și sora lui Adrian Neniță cântă la vioară.