Anne Hathaway este însărcinată. Actrița va avea al doilea copil

Actrița americană Anne Hathaway a anunțat că este însărcinată cu al doilea său copil și al actorului și producătorului de film Adam Shulman, cu care este căsătorită din 2012, potrivit The Hollywood Reporter.

Starul filmului “Ocean’s 8” a anunțat vestea pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram. Lângă o fotografie a sa, în care se vede că sarcina este destul de înaintată, actrița a scris mesajul “Nu este pentru un film”.

Hathaway, în vârstă de 36 de ani, și Shulman, în vârstă de 38 de ani, s-au căsătorit în septembrie 2012 și mai au un fiu, Jonathan, născut în martie 2016.

Actrița a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din “Rachel se mărită/ Rachel Getting Married”, de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Ea a jucat, de asemenea, în filme precum “Diavolul se îmbracă de la Prada”, “Brokeback Mountain”, “Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs”, “Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland” și “The Intern”.

În 2011, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes “Rio” şi a jucat rolul Fantine din filmul “Les Miserables”, regizat de Tom Hooper, pentru care a primit un trofeu Oscar în 2013.

Anul acesta, Anne Hathaway a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles.