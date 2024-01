ANPC a închis firma care producea produsele de patiserie „Cămara Noastră” pentru Lidl. S-au găsit produse expirate și rozătoare moarte

Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor a închis firma care face produsele de patiserie „Cămara Noastră” pentru Lidl. Comisarii ANPC au găsit șoareci morți, pânze de păianjen și preparate expirate după controale amănunțite. Ce spune Horia Constantinescu despre neregulile depistate la compania respectivă? A postat imagini revoltătoare!

Firma „Cămara Noastră”, care fabrica produsele de patiserie pentru Lidl, a fost închisă de comisarii ANPC. Inspectorii de la Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor au făcut mai multe controale la începutul acestui an și au descoperit nereguli grave la compania care producea numite produse folosite pentru patiserie, la Lidl.

CITEȘTE ȘI: REGULĂ NOUĂ ÎN PARCĂRILE DE LA LIDL ȘI KAUFLAND DE LA 1 IANUARIE 2024 ÎN ACEASTĂ ȚARĂ! A FOST PUSĂ ÎN APLICARE IMEDIAT

”După desfăşurarea controlului în cadrul magazinelor marilor retaileri, verificările comisarilor ANPC continuă, mergând pe lanţul de distribuţie, până la locaţiile în care articolele comercializate sub aceste mărci au fost produse. Scopul campaniei este acela de a se putea certifica folosirea exclusivă a ingredientelor româneşti la realizarea acestor produse, comercializate sub branduri cu încărcătură emoţională naţională, şi la care se folosesc reţete binecunoscute şi apreciate de către români”, au transmis reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

CITEȘTE ȘI: ȘOC LA LIDL DUPĂ DESCOPERIREA FĂCUTĂ DE UN CUPLU VENIT SĂ FACĂ UNELE CUMPĂRĂTURI. AMERICANII AU RĂMAS FĂRĂ CUVINTE

Imaginile postate în mediul online sunt revoltătoare, mai ales pentru că au fost găsiți șoareci morți, preparate expirate și pânze de păianjen. Au fost date două amenzi în valoare de 15.000 de lei, a fost oprită temporar prestarea de servicii în secţia de producţie patiserie şi s-a propus închiderea temporară a unităţii pentru o perioadă de până la şase luni.

„A murit Ratatouille! Mai țineți minte, personajul din desene animate, un șobolan care gătea?! Când te gândești la ce se poate găsi în “cămara noastră” și la ce poate însemna poftă de România, parcă nu te aștepți ca, peste jumătate dintre ingrediente, să fie cele ma pline de aditivi, arome etc și pe deasupra și din străinătate! Așa cum am promis, verificăm mărcile proprii (românești?) ale marilor rețele comerciale (LIDL, în acest caz)). Surprize, surprize! Cine nu are în cămară un șoricel, poate lua din “cămara noastră”.

Adevărată poftă de România! Cred că l-au ucis fursecurile “limbă de pisică“! Dacă nu ar fi tragic, ar putea fi chiar comic! Mă întreb dacă măcar defunctul șobolan este românesc! Mulțumesc colegilor din cadrul @Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Galați, pentru fermitate si verticalitate!”, a fost mesajul postat de Horia Constantinescu, pe Facebook.