Antonia a mărturisit ce defecte are! În ce ipostaze s-a fotografiat artista

Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din România. Are o carieră de succes, dar şi o familie frumoasă alături de Alex Velea. Deşi mulţi ar spune că este perfectă, artista le-a arătat recent fanilor săi ce defecte are. Cântăreaţa nu se ferește să se expună fără filtre şi recunoaşte că are vergeturi.

Deși a trecut prin trei nașteri, Antonia arată impecabil și este întotdeauna este apreciată de fanii săi, ba chiar şi atunci când „iese” în public complet naturală.

Recent, partenera lui Alex Velea a făcut o sesiune de fotografii pe care le-a urcat apoi în mediul online. În acelaşi timp, artista a explicat că nu a folosit niciun artificiu pentru a îmbunătăţi imaginile, ba chiar a dorit să îşi lase defectele la vedere. Astfel, fanii săi au putut vedea că Antonia are vergeturi, însă nu simte niciun cmplex legat de acest aspect.

Imaginile au fost imediat apreciate de internauţi, iar comentariile de susţinere şi încurajare nu au întârziat să apară.

„Ultima e preferata mea?”/”Cea mai frumoasa femeie din Romania??”/ „Foarte feminina și frumoasa. Ca întotdeauna de altfel!! ❤️?și pozele sunt foarte reușite ❤️”/ „Superbă!”/ „Ești f frumoasă, ai toată stima mea❣️ Mă bucur că nu te ferești de defecte, și că nu te sfiești să le arăți. Asta înseamnă să fi matur. Îți ador familia, multe bucurii îți doresc ❣️❤️??”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Antonia, mesaj acid pentru cei care o critică

Sătulă de loviturile pe care le tot primește în mediul online și a recționat dur. Artista a preluat un mesaj postat de un amic de al ei, despre care scrie că este exact și părerea ei despre ce se întâmplă în mediul virtual… și nu numai.

„Dacă live nu ți-aș permite să-mi zici unele lucruri, fii convins că nici online nu o voir face. Vei primi ignore total. Dacă mă cobor la mintea cuiva, e vina mea. Nu poți controla toți bălanii, dar reacțiile personale îți aparțin 100%. Știu că există toți ciudații și proștii pe lumea asta, chiar nu sunt pornit să îi cunosc pe toți individual și să aflu de existența lor. Mă interesează intenția din spatele interacțiunii, nu cuvintele în sine.

Contribui cu ceva pozitiv sau măcar neutru la existența mea? Bun, mă bucur să interacționăm. Contribui cu negativism, ignoranță și vrei să profiți în vreun fel de pe urma mea? Ai cartonaș roșu”, a fost mesajul publicat de un prieten de-al divei, pe care ea l-a repostat imediat și în dreptul căreia a scris că și ea este de aceeași părere.

Sursă foto: Instagram