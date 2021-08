Antonia și Vincenzo Castellano au ajuns la un numitor comun în ceea ce o privește pe Maya! După ani de zile, cei doi au decis să împartă custodia. „Voi fi acolo alături de ea”

Divorțul dintre Antonia și fostul soț a ajuns, în sfârșit, la final. După șapte ani în care au stat în tribunale, procesul s-a încheiat. Cei doi nu au avut bunuri de împărțit, sigurul lucru discutat a fost custodia fetiței lor, Maya.

Antonia și Vincenzo Castellano s-au căsătorit în 2011 și au avut împreună o fetiță, Maya. În anul 2013, cei doi s-au despărțit, iar de atunci a început o luptă continuă în tribunale pentru procesul de custodie al fetiței și pentru cel de recunoaştere a paternităţii lui Alex Velea pentru cei doi băieţi, Akim și Dominic. (CITEȘTE ȘI: ANTONIA LE-A EXPLICAT BĂIEȚILOR DE CE MAYA NU LOCUIEȘTE CU EI „AU ÎNȚELES”)

În cele din urmă, la finalul anului trecut divorțul a ajuns la final, iar cei doi foști soți au ajuns la un numitor comun. Custodia a fost împărțită, iar toate problemele s-au rezolvat. Antonia poate să stea alături de fetița sa și încearcă să nu rateze nici un moment importat din viața acesteia.

„Am încheiat divorţul. Chiar s-a încheiat divorțul, inclusiv în act. Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi. Lucruri absolut normale. Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea”, a declarat Antonia, potrivit VIVA.

Antonia și Vincenzo Castellano au rămas în relații bune

Chiar dacă divorțul a durat șapte ani și de-a lungul timpului cei doi au avut câteva neînțelegeri, în prezent au numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt. Vincenzo Castellano a declarat că se bucură pentru Antonia că și-a găsit liniște alături de Alex Velea și pentru faptul că a reușit să își construiască o familie frumoasă.

„Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. (…) Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă”, a declarat Vincenzo Castellano, în urmă cu ceva timp.

