Antonia anunță divorțul: „Da, confirm”. Prima reacție a lui Alex Velea

Unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz se pregătește de o mare schimbare! Antonia a mărturisit că lucrurile din viața ei sunt pe cale să se așeze și vorbește inclusiv de divorț.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri cu siguranță. Dragostea pe care și-o declară de fiecare data unul altuia ar face orice femeie să viseze la o astfel de relație. Un singur mare obstacol a stat în calea fericirii lor până acum, și-anume divorțul Antoniei de Vincenzo Castellano.

Astfel, după nașterea celor doi băieți pe care îi are cu Alex Velea, cântăreața a încercat să urgenteze această procedură care a durat foarte mult. Lucrurile par că sunt aproape de rezolvare, iar celebrul cuplu se gândește nu doar la nunta lor, ci și la botez.

Citește și CE S-A ALES DE ALEX VELEA, DUPĂ CE A FOST CONCEDIAT DE LA ANTENA 1. IMAGINILE VORBESC DE LA SINE

”Suntem pe cale de a schimba numele băieților, mai este un singur pas până la treaba asta, dar se va rezolva. Noi credem în bunul mers al lucrurilor și că toate se vor rezolva în cel mai scurt timp”, a declarat Alex Velea pentru revista Viva! .

În același interviu, Velea a mărturisit, de asemenea, cum s-a aprins focul dragostei între ei.

”Ne știm din 2009, adică la început am fost prieteni câțiva ani și o perioadă nu cred că ne-am mai întâlnit așa des. Ne-am revăzut după ce Antonia a divorțat. Eu nu eram prea fericit pentru că și eu eram la sfârșitul unei căsnicii, eram tristuț. La sfârșitul anului 2012 ne-am tot revăzut și ne-am îndrăgostit. Era o perioadă în care amândoi aveam nevoie de iubire și am avut noroc că am fost exact oamenii potriviți care să ofere genul acela de iubire celuilalt. Și tu îți doreai iubire mare, și eu”. iar Antonia a completat: ”Da. Confirm”.