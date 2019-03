Antonia, dezvăluire intimă: „Am fost pe stop la multe concerte”

Antonia a postat pagina ei de Facebook un mesaj în care – printre alte informații – face și o dezvăluire intimă. Recunoaște că a fost ”pe stop” de foarte multe ori atunci când a apărut în concerte. Fanii au interpretat – fiecare într-un mod personal – mesajul transmis de Antonia.

Concret, mesajul se referă la o campanie online – #DeNeopritPeStop”, însă acest subiect a determinat-o pe Antonia să fie foarte… sinceră.

”Probabil ați auzit de multe ori întrebarea “ce ai, ești pe stop?”. De parcă ar fi ceva rău. Si numele… ”pe stop”- lumea crede că punem stop activităților noastre în “zilele alea”. Eu am fost De Neoprit Pe Stop la multe concerte și evenimente. Haideți să punem STOP prejudecății de a fi PE STOP!

Dă share unei reușite pe care ai avut-o când erai în acea “perioadă” cu hashtag-ul #DeNeopritPeStop și împreună cu EWA vom pune STOP prejudecății de a fi PE STOP.

#DeNeopritPeStop”

Una dintre vizitatoarele paginii de Facebook a Antoniei: ”Fleacurile acestea inutile!”

Printre reacțiile fanilor s-a numărat și un mesaj de o duritate aparte:

”Asta cred ca e ultima grija a femeilor… tare mi-ar placea sa investiti timpul si imaginea voastra in cursuri de educatie sexuala in scoli, sa incurajati tinerii la un ritm de viata sanatos, sport, arta, orice altceva decat fleacurile acestea INUTILE!! “stopul” acesta face parte din viata unei femei, nu poti sa pui stop la nimic. Si nu e o prejudecata, e anatomie, for F’s sake!!!”, a scris una dintre vizitatoarele paginii Antoniei.

