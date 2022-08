Antonia l-a anturat pe cel mai râvnit tânăr star, la NUBA. Oare Alex Velea știe ”combinația”?

Tyga s-a întors în România pe 6 august și a susținut o reprezentație grandioasă la NUBA Mamaia. Antonia nu putea lipsi de la eveniment! În lipsa lui Alex Velea, artista a luat sub „aripa” ei un „puiuț”, pe Radu, fiul actorului și prezentatorului Ștefan Bănică Junior. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la „locul faptei”, cu cei doi în plină acțiune.

Rapperul american, al cărui nume de scenă este o prescurtare a expresiei „Thank You God Always” a revenit pe litoral și a creat, ca de obicei, o atmosferă incendiară. La NUBA Mamaia au fost prezente multe personalități din showbiz, care au apreciat show-ul. Antonia nu a ratat o astfel de ocazie și, ca întotdeauna, a fost în centrul atenției.

Distracție de cinci stele la NUBA Mamaia

De lângă ea a lipsit, însă, Alex Velea. Artista a găsit, însă, rapid un „înlocuitor”. S-a reorientat către Radu Ștefan Bănică, fiul cel mare al cunoscutului actor. În local, Antonia și „puiuțul” ei s-au distrat la maximum și s-au bucurat de concert. Cei doi au fost „scanați” tot timpul de una dintre prietenele cântăreței, aflată, la rândul ei, la NUBA Mamaia.

La final, așa cum se poate observa din imaginile realizate de CANCAN.RO, Antonia și Radu Ștefan Bănică au părăsit clubul super relaxați și cu zâmbetul pe buze. Cu siguranță, fiul artistului a apreciat din plin anturajul în care s-a aflat, unul, clar, de top. Din nou, artista a impresionat cu silueta, în special cu bustul generos. După distracție a urmat binemeritata odihnă, iar „brigada” s-a retras spre hotelul unde s-a cazat.

Antonia, detalii despre căsătoria cu Alex Velea

După pronunțarea divorțului de fostul soț, Antonia a anunțat că este extrem de fericită. Mai mult, partenerul ei de viață, Alex Velea, i-a făcut o surpriză de proporții și a cerut-o de soție, clipă pe care a așteptat-o cu sufletul la gură de mult timp. În cadrul unei emisiuni de televiziune, artista a vorbit despre nunta cu Alex Velea, dar și despre fosta sa căsnicie.

„Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a mărturisit Antonia.