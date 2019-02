Antonia nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Drama neștiută a cântăreței

Antonia, una dintre cele mai frumoase femei din România, apare mereu cu zâmbetul pe buze, plină de energie pozitivă și pregătită pentru show. Numai că există și o parte mai tristă a Antoniei, iar aceasta nu este cunoscută de foarte mulți. Este vorba despre o perioadă mai îndepărtată din viața ei, însă aceasta nu va putea fi uitată niciodată.

Antonia a oferit un interviu pentru Viva! și, din întrebare în întrebare, s-a atins și un subiect mai delicat. Este vorba despre tatăl biologic al Antoniei, cel pe care frumoasa vedetă nu l-a cunoscut niciodată. A avut-o alături de ea pe mama sa, în permanență, însă tatăl biologic nu i-a fost niciodată aproape.

”Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a declarat Antonia pentru Viva!.

”Am un singur tată, cel care m-a crescut”

Antonia consideră că adevăratul tată este cel care a crescut-o, nu cel care i-a dat viață. Și spune asta cu hotărâre, fără să aibă vreun regret.

”N-am simțit în viața mea lipsa cuiva. Am un singur tată, cel care m-a crescut, Mihai. El mi-a oferit toată dragostea lui și îl iubesc și eu la fel pe el”, a răspuns Antonia.

