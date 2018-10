Ce mare a crescut fiica Antoniei și a lui Vincenzo Castellano! Cum a fost fotografiată azi Maya

Maya este fetiţa Antoniei din căsătoria cu Vincenzo Castellano, însă micuţa nu locuieşte alături de mama ei în România, ci în Italia, alături de părinţii omului de afaceri italian. Chiar şi aşa, cântăreaţa îşi vizitează constant copilul. La fel cum procedează, de altfel, și mama artistei.

Sâmbătă, pe contul personal de socializare, Denise Iacobescu a urcat o fotografie cu Maya, alături de care se află în Capri, Italia. Fiica Antoniei ține în mâini un aparat de fotografiat, sub atenta supraveghere a bunicii sale.

Așa cum se poate observa, Maya a crescut spectaculos, iar mama ei are toate motivele să se mândrească.

Divorț cu scandal

Antonia si Vincenzo Castellano au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de patru ani, iar din rodul iubirii lor a venit pe lume Maya. Din pacate, relatia dintre ei s-a terminat, atunci cand artista s-a cuplat cu Alex Velea, si el casatorit la acea vreme.

Inselat de cea pe care a sustinut-o in cariera si a ajutat-o sa devina celebra pe plan national, Vincenzo Castellano si-a revenit cu greu dupa despartire, dar, pana la urma, si-a refacut viata alaturi de o tanara din Italia.

Omul de afaceri italian a castigat in instanta custodia fetitei cu Antonia, iar in prezent micuta locuieste peste hotare, cu rudele sale, dupa cum CANCAN.ro a dezvaluit in exclusivitate. Antonia are un baietel de un an si o luna, pe nume Dominic, cu Alex Velea.