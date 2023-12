Antonia a fost prinsă, la rândul ei, în “febra cumpărăturilor”. Înainte de Crăciun s-a prezentat la mall Băneasa, în stil “camuflat”, pentru a nu fi recunoscută de fani. Chiar și așa, a avut ceva “de furcă” în complex, după ce a intrat în discuție cu un paznic. CANCAN.RO are imagini cu partenera lui Alex Velea în toată splendoarea ei și le prezintă în exclusivitate.

Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Antonia în zona de nord a Capitalei. A anticipat că în complex va fi aglomerație maximă, astfel că a optat pentru o ținută lejeră, în așa fel încât să nu iasă cu nimic în evidență. De cum a ajuns la “locul faptei”, s-a pus într-un suflet pe “colindat” magazinele. A încercat să “lovească” într-unul cu bijuterii, dar nu a găsit nimic pe placul ei.

Singură la shopping

Antonia nu s-a lăsat, însă, păgubașă. S-a “refugiat” la Bath & Body Works, de unde nu a ieșit cu mâna goală. Și-a îndeplinit, în cele din urmă, obiectivul. A mai făcut un mic “popas” și la Carrefour, dar doar după ce a primit acordul unui paznic de a intra cu punga cu cumpărături. Iubita lui Alex Velea a fost neînsoțită la shopping și și-a ținut, tot timpul, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, șapca trasă pe ochi pentru a nu fi reperată de admiratori.

(VEZI AICI: AU FOST PLECAȚI DIN ROMÂNIA, IAR CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE. ESCAPADĂ SECRETĂ PENTRU ANTONIA ȘI ALEX VELEA!)

Antonia, cât timp s-a aflat la mall, nu și-a neglijat nicio secundă telefonul mobil. L-a verificat cu atenție ca nu cumva să rateze vreun apel sau mesaj. La un moment dat a și fost contactată de cineva, răspunzând cu plăcere. În cele din urmă, goana după cadou a luat sfârșit pentru artistă, care s-a retras, cel mai probabil, acasă, unde era așteptată de Alex Velea și copii.

(NU RATA: ALEX VELEA, AMENINȚAT DIN ITALIA: “TE TAI, TE OMOR!”+ CINE ÎL VA RĂZBUNA PE IUBITUL ANTONIEI. ESTE MEGA – RĂZBOI, IAR SOLISTUL NU ARE VIAȚĂ UȘOARĂ!)

Antonia, detalii despre căsătoria cu Alex Velea

După pronunțarea divorțului de fostul soț, Antonia a anunțat că este extrem de fericită. Mai mult, partenerul ei de viață, Alex Velea, i-a făcut o surpriză de proporții și a cerut-o de soție, moment pe care îl aștepta cu sufletul la gură de mult timp. În cadrul unei emisiuni de televiziune, artista a vorbit despre nunta cu Alex Velea, dar și despre fosta sa căsnicie.

“Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a mărturisit Antonia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.