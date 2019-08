Antonia, schimbare radicală de look! N-o mai recunoști pe stradă

Antonia a făcut o schimbare radicală de look. Artista a dat fuga la un hair-stylist din Capitală, iar acum fanii n-o mai recunosc pe stradă.

Antonia a decis să-și schimbe look-ul radical! Îndrăgita cântăreață a mers la un hair-stylist din Capitală, iar fanii au rămas muți de uimire după ce au văzut rezultatul. Artista a renunțat la părul lung și culoarea naturală pentru niște codițe împletite, în stilul ”dreadlock”, blond platinate.

Antonia a decis să facă această schimbare radicală pentru filmarea noului videoclip alături de Lino Golden. Și, ce-i drept, noua coafură o prinde de minune pe artistă, iar de aceeași părere sunt și fanii ei care nu au contenit cu complimentele. (CITEȘTE ȘI: INCENDIU ÎN MAMAIA! A ARS SILENCE BAMBOO, CLUBUL LUI JOSHUA CASTELLANO, UNCHIUL FOSTULUI SOȚ AL CELEBREI ANTONIA. E AL TREILEA LOCAL AL ITALIANULUI CARE A LUAT FOC)

Antonia și Alex Velea, poveste de dragoste ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010, iar în prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo. (VEZI ȘI: CUM A APĂRUT ÎMBRĂCATĂ ANTONIA LA ZIUA LUI MARIO FRESH. PANTALONAȘII EI MULT PREA SCURȚI AU FOST ATRACȚIA SERII. DAR S-O VEZI PE ANDREEA ESCA!)

“Aș putea să vorbesc foarte mult de Antonia în general. O iubesc extrem de mult. Sunt încântat de ea, o ador cu toată ființa mea, aș face orice pentru ea. Amândoi am trecut prin căsnicii eșuate și nu știu ce ar fi fost dacă nu ar fi apărut ea în viața mea. Înainte să fim iubți am fost prieteni o perioadă destul de lungă timp în care ne-am cunoscut, au fost 3-4 ani în care am fost amici. Ne-am cunoscut la studio.

Nu ne-a venit să credem că după primele întâlniri deja ne îndrăgostiserăm foarte rău. Nu știam cum să îi spun să nu se sperie sau să nu fie prea devreme. Dacă ați cunoaște-o cu adevărat ați vedea că e și mai frumoasă pe interior. Adică frumusețea asta care te lasă cu gura căscată, te lasă mască ar fi umbrită de frumusețea interioară. Nu că simt că m-am schimbat în bine, m-a ajutat în absolut tot”, a declarat Alex Velea în cadrul show-ului “Dansez pentru tine”.

“Acum e momentul să le spunem că noi ne potrivim și că eu te iubesc foarte mult! De când eram mai mică, îmi doream 3 copii. Se întâmplă în viaţă să te desparţi. Nimeni nu îşi doreşte asta atunci când e şi un copil la mijloc. Nu-i doresc nimănui să facă asta. Sunt de principiu ca un copil să crească într-o familie cu doi părinţi care sunt împreună, să fie o familie unită. Când i-am spus şi a doua oară că sunt gravidă, era de-a dreptul şocat”, a afirmat Antonia în cadrul emisiunii-concurs de la Pro TV la care a participat sezonul trecut.