Antonia și-a schimbat look-ul radical! Arată incredibil acum, fanii au sărit să o complimenteze

Antonia este una dintre cele mai de succes artiste din România. Pe lângă talentul artistic, aceasta este complimentată adesea și pentru felul în care arată, iar recent a reușit să își surprind fanii. Cântăreața a făcut o schimbare de look la care nimeni nu se aștepta. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o.

Mămică, artistă, parteneră perfectă, potrivit spuselor lui Alex Velea, și extrem de frumoasă. Antonia pare că le are pe toate, iar recent a demonstrat că îi stă bine cu orice. Cântăreața a decis să facă o schimbare de look, iar rezultatul i-a lăsat mască pe urmăritorii din mediul online ai acesteia. Antonia a împărtăși câteva fotografii cu noul look și a primit o mulțime de complimente.

(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A AFLAT DETALIILE UNUI MEGA-CONTRACT DE IMAGINE! ANTONIA A SEMNAT PENTRU 2.200.000 €!)

Antonia și-a schimbat look-ul radical

De-a lungul timpului, Antonia a fost apreciată pentru frumusețea și pentru felul în care arată. La 35 de ani și după trei nașteri, artista este într-o formă de zile mari. Se poate lăuda cu un corp bine sculptat, dar și cu o frumusețe naturală.

Recent, artista și-a luat fanii prin surprindere și a făcut o schimbare radicală de look. De această dată, Antonia și-a concentrat atenția asupra podoabei capilare. Nu, nu a renunțat la părul lungă, însă a trecut la o altă culoare. Mai exact, artista s-a vopsit, iar rezultatul este impresionant.

Concret, Antonia a decis să abordeze o nuanță mai deschisă la păr, așa că a ales un fel de roșcat deschis, cu nuanțe de ginger. Ei bine, schimbarea o prinde de minune pe artistă și îi scoate în evidență toate trăsăturile. Aceasta a postat câteva fotografii în mediul online, iar fanii au fost șocați.

Deși au existat și câteva guri rele, care o preferă cu vechia coafură, mulți au fost cei care au adorat schimbare și au complimentat-o din plin pe iubita lui Alex Velea. Aprecierile și comentariile frumoase au curs în mediul online.

Cum se menține în formă Antonia

Așa cum spuneam, la vârsta de 35 de ani, Antonia este într-o formă de zile mari. Însă, acest lucru nu vine fără efort. Cântăreața petrece mult timp în sala de fitness și a avut mereu grijă la regimul său alimentar. E drept, pe lângă toate astea, o ajută și materialul genetic.

„Fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult. Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, declara Antonia, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: MAYA, FIICA ANTONIEI, PUPATĂ PE BUZE DE VINCENZO CASTELLANO LA ANIVERSAREA EI. I-A DĂRUIT UN SUPER CADOU)