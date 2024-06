Antonio Satîru, mărturisiri emoționante la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Cel mai înalt om din România a fost refuzat de medici: „Era foarte complexă…”

Antonio Satîru, celebrul magician, cu o înălțime de 2,20 m, a vorbit deschis despre lupta pe care a dus-o cu problemele de sănătate, în cadrul podcast-ului Altceva, cu Adrian Artene. Cel mai înalt om din România a povestit cum a fost refuzat de medicii de la noi din țară, fiind nevoit să aștepte o oportunitate din altă parte. A primit-o, însă înainte de a afla, a trăit o perioadă plină de incertitudini.

Sâmbătă, 15 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost Antonio Satîru. Printre altele, magicianul a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

Antonio Satîru s-a confruntat cu mai multe probleme medicale din cauza creșterii accelerate. Însă de la 12 ani, a început să umble constant prin spitale în căutarea unui medic profesionist care să îl opereze. În România, celebrul magician a fost refuzat. Instituțiile medicale de aici nu erau pregătite pentru o intervenție chirurgicală atât de complicată.

„De la 11-12 ani am început să stau prin spitale. Situația medicală pe care aveam la vremea aceea era foarte complexă și am fost cam pe la toate spitalele de specialitate din România și cam peste tot am fost refuzat din diverse motive, fie nu aveau aparatura necesară, fie nu aveau personalul necesar care să ducă o astfel de operație.”, a declarat Antonio Satîru la ALTCEVA podcast, cu Adrian Artene.