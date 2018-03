Direcția de 1 Mai pentru majoritatea celor serioși, care tratează „științific” distracția, e clară: Mamaia. Și mai precis, NUBA Beach Club, clubul restaurant care se va inaugura chiar în weekend-ul dinainte de 1 mai. Locul fabulos (vezi galeria), cu restaurant, piscină, baruri etc, este pe plajă, în celebra zonă a cluburilor, și va fi, clar, destinația nr. 1 pentru vara 2018.

Lansarea va fi spectaculoasă, cum ne-a obișnuit, și va fi practic un party de trei zile. Prima zi 28 aprilie, când va cânta live Antonis Remos. Cântărețul este vocea pop a Greciei, devenită celebră prin modul original în care combină elementele tradiționale ale muzicii laiko cu cele pop. Antonis este cunoscutul amfitrion al petrecerilor celebre de la Nammos unde a fost gazda unor nume uriase din industria muzicala ca Hulio Iglesias; Gipsy King sau Eros Ramazotti. Antonis Remos a impresionat în turneele sale în Europa şi America, atât prin hiturile sale dance, cât şi prin interpretarea sensibilă a baladelor. (CITEȘTE AICI: CEL MAI BINE PLĂTIT ANGAJAT DIN ROMÂNIA A STRÂNS LA UN LOC MILIARDARII LUMII. A DAT CEL MAI TARE PARTY DE PE PLANETĂ PE PLAJA LUI PRIVATĂ…S-A COMANDAT ŞI ARMAND DE BRIGNAC METHUSELAH MIDAS DE 120.000 €/STICLA!)

A doua zi, Gianluca Vacchi, care e un prieten NUBA, el fiind și la deschiderea clubului din Herăstrău de anul trecut. (VEZI AICI: IMAGINI ÎN EXCLUSIVITATE DE LA MEGA-PARTY-UL DIN NUBA!)

Vacchi este moștenitorul unui imperiu mondial al unei multinationale de ambalaje, iar cifra de afaceri este cu șase zerouri. Vacchi este născut în 1967 la Bologna, are o diplomă în economie și o experiență antreprenorială mare. Este un iubitor de tatuaje, este prieten cu multe celebrități, modele sau fotbaliști, și în scurt timp a devenit celebru pe net cu stilul său de viață. Are peste 11,5 milioane de fani pe Instagram. Este considerat un Dan Blizerian al Italiei și este cunoscut mai mult pentru relațiile cu femei celebre: Melissa Satta, Belen Rodriguez sau Nina, între ele.

Vacchi vine la Nuba direct din America unde si-a petrecut ultima perioadă a timpului mixand in cele mai fierbinti cluburi din Miami.

Cine mai rezistă (adică toată lumea, că până la urma 1 mai e 1 mai, vorb-aia o dată pe an) închide demența într-un party ca la St. Tropez, cu un DJ care o face de plăcere, el fiind milionar și proprietarul celebrului lanț de cluburi VIP ROOM: la pupitru….. Jean Roch. (CITEȘTE AICI: DUPĂ GIANLUCA VACCHI, ŞI MILIONARUL JEAN ROCH A VENIT ÎN ROMÂNIA).

Jean Roch este patronul celor mai faimoase cluburi din lume, fiind omul din spatele concernelor VIP Room. Și-a deschis cluburi în cele mai importante destinaţii exotice din lume, Saint Tropez, Paris, Insulele St. Barts, Cannes, Dubai, ori Marrakech. Milionarul are în spate aproape 14 ani de activitate pe scenă iar multe din piesele sale de succes le-a lansat în colaborare cu artişti de renume, fie că vorbim de rap sau tehno, cu Snoop Dogg, Pitbull, Timati, Jerome, Nayer, Dj Sacco, Big Ali, Flo Rida şi Kat De Luna.

Din nefericire mulți vor rămâne pe afară, prin jur, capacitatea spațiului find mare, dar totuși finită. Și va fi nebunie, nebunie. Se va auzi bine și de afară, asta e clar. Problema intrării se rezolvă cu brățară de acces (costă de la 150 ron la 250 ron pe zi, sunt mai multe variante, pachete etc, și se găsesc – la ora redactării acestui articol mai sunt disponibile puține – la 0751 600 300).

