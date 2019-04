CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, v-a propus un ”11” tricolor format din străinii din Liga 1, care ar putea forma o națională de vis sub bagheta lui Cosmin Contra! (10 motive sa alegi videochat) Doar că părerile sunt împărțite. Are cuvântul chiar selecționerul, care a răspuns ineditului experiment prezentat de site-ul nostru.

Edy Harlem Gnohere (31 de ani) este principalul vizat! Sau, cel puțin, de la el a plecat propunerea! Fotbalistul de origine franceză a ajuns în România în urmă cu patru ani și s-a impus imediat la Dinamo, sub conducerea lui Rednic. A "trădat" pentru FCSB, unde chiar a dat lovitura. Puternic, impetuos, cu mare lipici la gol și, profitând de criza fotbalului românesc pe plan extern, a fost avansată propunerea naturalizării lui! Sigur, lângă el încap, poate în aceeași măsură, Boli, Montini, Junior Morais, Camora sau Omrani.

La propunerea CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a răspuns chiar cel în măsură să ia decizii la această oră, selecționerul Cosmin Contra. Fostul international i-a lăudat, la rându-i, pe jucătorii străini aleși pe capete, dar are o cu totul altă părăre. "Nici eu, nici Federația nu a cerut naturalizarea vreunui jucător străin care evoluează în Liga 1. Când va fi ceva peste ca valoare, poate vom face acest lucru. Dar momentan nu este cazul", au fost primele cuvinte ale lui Contra.

Apoi, a exemplificat pentru jucătorii care au avut cel mai puternic impact pe dreptunghiul verde, în ultima perioadă. ”Gnohere? Păi are o vârstă, iar pe postul lui îl avem pe Pușcaș, care are 22 de ani, joacă în Italia, are evoluții bune la națională. Camora? Da, fotbalist bun… Dar de ce să nu dăm șansa jucătorilor noști? Este treaba altor țări ce fac. La noi, mă repet, nu este momentan cazul”, a fost argumentul lui Cosmin Contra.

Cum se ajunge la naturalizare? Axa FRF – MTS – ANC

Cum se ajunge la naturalizare? Federația solicită sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, printr-o adresă oficială. MTS este singura autoritate abilitată să iniţieze hotărâri de Guvern privind „acordarea cetăţeniei române persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanţe deosebite în domeniul sportului, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate".

Ulterior, după o analiză riguroasă, Comisia pentru Cetăţenie din cadrul ANC emite, dacă este cazul, raportul favorabil în care se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea cetăţeniei şi-l înaintează către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru finalizarea procedurilor legale în acest sens. Și, în cele din urmă, sportivul respectiv devine cetățean român.

Dispute la Casa Fotbalului

În urmă cu patru ani, a fost miting la Casa Fotbalului, pe tema naturalizării. Membrii asociației Uniţi sub Tricolor (UST) au fost împotrivă, la acea dată vorbindu-se pentru prima oară despre fotbaliști străini care să evolueze în naționala de fotbal a României. Aceștia susțineau că oamenii din fotbal ar trebui să investească în centrele de copii şi juniori autohtone. “Scopul nostru primordial este de a face factorii abilitaţi să înţeleagă faptul că nu este normal să naturalizăm jucători străini, ci să ne concentrăm atenţia asupra fotbalului juvenil. Patronii preferă să aducă străini liberi de contract, în loc să investească în creşterea sănătoasă a juniorilor”, a declarat atunci unul dintre membrii UST.

Daum a vrut jucători străini în națională

Germanul Christoph Daum, cel care a condus destinele naționalei de fotbal a României în perioada iubie 2016 – septembrie 2017, în preliminariile CM de fotbal 2018, a spus chiar de la prima lui conferință de presă ca selecționer că este momentul ca și tricolorii să aibă în componență jucători naturalizați. Asta după ce William de Amorim, brazilian la origine, fotbalistul Astrei, devenea cetățean român. A vorbit atunci și de Mario Camora, care aștepta să primească cetățenia. De altfel, fotbalistul portughez își dorea să joace în naționala țării noastre.

„Multe naţiuni naturalizează jucători. Îl vedem la Germania pe Boateng care nu arată ca un neamţ obişnuit, la fel avem jucători polonezi. Sunt multe ţări care apelează la jucători care au legături strânse cu acea ţară. Naturalizarea unor jucători este una dintre posibilităţile pe care le voi lua în considerare. Nu pot să dau nume, dar cu ajutorul echipei de scouting îi vom descoperi pe cei care pot aduce un avantaj echipei naţionale şi pot ajuta prin performanţele lor”, au fost cuvintele lui Daum.

Hagi nu a fost încântat de idee

Gică Hagi avea să-și dea cu părerea, anul trecut, despre fotbaliștii străini care să evolueze la naționala României. Era și atunci vorba de ”Bizon”, care făcea furori în atacul FCSB-ului. Doar că Hagi avea și atunci o mare nemulțumire și a spus-o pe șleau. „Am văzut că vreţi să naţionalizaţi pe cineva, apropo. Asta nu înseamnă că nu e bun. Dar nu se vorbeşte de Drăguş. E păcat. Voi sunteţi subiectivi, nu eu. Se propun vârfuri, dar el nu are goluri? Şi are doar 19 ani. Chiar dacă e nou, e bun. Şi e român! El nu mai trebuie naţionalizat. Sau poate trebuie, cine ştie!? Că e de la Hagi”, a declarat ”Regele”. ”Nu mai vorbesc de echipa naţională, am spus. E Cosmin acolo, el face, el răspunde”, a mai spus Hagi.

