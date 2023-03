Anunț de ultimă oră! Ce se va întâmpla cu salariul minim pe economie în 2023

Românii care sunt angajați au primit o veste bună din partea celor de la conducere. Salariul minim pe economie ar urma să sufere mici modificări, dacă ar fi să ne luăm după promisiunile făcute de guvernanți. Iată despre ce este vorba, mai exact.

Discuțiile legate de salariul minim pe economie au fost reluate recent. Astfel, multe persoane se gândesc în acest moment că ar putea primi mai mulți bani din partea angajatorilor, însă, lucrurile nu sunt deloc clare.

Salariul minim pe economie s-ar putea mări!

Angajatorii nu sunt deloc mulțumiți cu posibilitatea de a fi nevoiți să achite salarii mai mari persoanelor care dețin un contract de muncă legal. Momentan, discuțiile legate de creșterea salariului minim pe economie se află în stadiu incipient.

Marius Budăi este cel care a adus în discuție acest subiect așteptat de multă lume. Ministrul Muncii susține că în cazul în care se va pune în practică planul care există deja, creșterea salariului minim pe economie va avea loc gradual, treptat, nicidecum peste noapte. Acest lucru ar putea fi benefic atât pentru bugetul de stat, cât și pentru bugetul firmelor private.

„Am avut o discuţie şi la sfârșitul lui decembrie 2022, am avut o hotărâre de Guvern, am discutat cu partenerii sociali în Consiliul Naţional Tripartit, unde s-a crescut salariul minim de la 2550 la 3000 de lei, cu 200 de lei în cadrul celor 3.000 de lei nefiscalizaţi, a înţeles şi statul să vină în sprijinul mediului privat cu această măsură plus cu discuţiile pe care le-am avut cu partenerii sociali din domeniul construcţiilor s-a ridicat salariul în construcţii de la 3.000 la 4.000, consider că salariul minim trebuie să crească, să fie o creştere în continuare, dar această creştere nu poate fi de pe o zi pe alta pentru că stricăm planurile de business ale mediului de afaceri şi aceste lucruri trebuie făcute doar prin dialog cu mediul de afaceri”, a declarat Marius Budăi.

