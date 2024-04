Anunțată că are cancer! A crezut că nu aude bine: vestea șocantă pe care a primit-o celebra afaceristă!

Viața a pus-o la încercare nu de puține ori, pe Monica Tatoiu. Vedeta s-a vindecat după un cancer la colul uterin, iar în urmă cu două luni a suferit o operație la ambele picioare. În urmă cu ceva timp însă, aceasta a fost anunțată și că are cancer mamar! Din fericire, a fost doar o eroare medicală, după cum a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

După ce s-a vindecat de cancerul la colul uterin, care-i recidivase în anul 2008, Monica Tatoiu a primit o vestea la fel de cruntă. Mai precis, aceasta a fost anunțată că suferă și de cancer la sân.

Trecută printr-o astfel de experiență, vedeta nu a dezarmat. Din fericire pentru ea, de data aceasta a fost doar o alarmă falsă. Mai precis, o eroare medicală gravă!

„Am fost anunțată că am cancer la sân!”

„Trebuie să merg să-mi fac toate analizele, dar mi-e groază. La vârsta asta îți mai găsește câte ceva și nu vreau să mai știu. Acum ceva timp am făcut o mamografie și au încurcat-o cu a altei femei bolnave. Am fost anunțată că am cancer la sân. Dar eu nu am probleme, nu mi-e frică de moarte. Am mai făcut una, nu aveam nimic. Apoi m-au sunat de la spital că le-au încurcat. Problema a fost cu acea femeie care avea cancer și i-a ieșit că e sănătoasă. Fiecare zi e importantă în asfel de cazuri”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Trebuie să am tot timpul o balustradă”

Altfel, după intervenția chirugicală suferită la ambele picioare, în urmă cu aproximativ două luni, vedeta mai are probleme doar atunci când coboară scările. Mai precis, e nevoită tot timpul să se țină de balustradă:

„Merg mai bine, la fel ca acum 20 de ani. Din cauza durerilor la șold, am forțat pe piciorul stâng, care s-a deformat. Ajunsesem să se scurteze, s-a format ca un arc, în loc să fie drept, s-a îndoit. Cam 1,5 cm lipseau, iar când mergeam, mă legănam. Trebuia să port talonete. Acum singura problemă pe care o am, e atunci când cobor. Urci cu inima, cobori cu genunchiul, așa se spune. Și mă doare, trebuie să am tot timpul o balustradă. Nu am mușchiulatura așa cum trebuie, la piciorul stâng. Mi-am pus o proteză personalizată. Dar într-o lună voi rezolva și asta. Am fost la scufundări și mi-a fost foarte bine.

Odată cu proteza, mi s-a îndreptat piciorul. Cel puțin jumătate de an trebuie să fac recuperare. În primăvară, anul trecut, s-a dus întâi o prietenă de-a mea, apoi în septembrie, și soțul meu, la dreptul. Abia apoi am decis să fac și eu operația.

A doua zi după intervenție, am venit acasă, iar după patru zile am mers fără cârje. Protezele sunt decontate la valoarea protezelor standard. Eu am plătit doar diferența, între cea decontată de casă și proteza personalizată, vreo 2000 de euro.

Recent, am mers 20 de minute în ritm alert și nu am simțit nimic. Și sentimentul e extraordinar”.

