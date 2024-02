Monica Tatoiu se operează de urgență! Cu ce probleme se confruntă femeia de afaceri

Monica Tatoiu (67 de ani) va fi supusă unei intervenții chirurgicale. Femeia de afaceri ajunge, din nou, pe masa de operație și a precizat că nu dorește să aibă pe nimeni alături și nici nu va putea fi contactată telefonic. Iată mai jos, în articol, cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Peste doar câteva zile, Monica Tatoiu va ajunge, din nou, în mâinile medicilor. Femeia de afaceri, în vârstă de 67 de ani, va fi supusă unei noi intervenții chirurgicale. Pentru că se confruntă cu anumite probleme în zona genunchilor, a luat decizia de a se opera. Pe masa de operație va ajunge în cursul zilei de luni, 12 februarie 2024, și îi va fi pusă o proteză care a fost realizat în Elveția.

Monica Tatoiu a făcut o serie de declarații legate de problema de sănătate pe care o înfruntă. Femeia de afaceri a precizat că va merge singură la clinica medicală, nedorind să aibă persoanele dragi alături. De asemenea, a declarat că nu va putea fi contactată telefonic.

Vezi și DORINȚA MONICĂI TATOIU DUPĂ MOARTE! CE SCRIE ÎN TESTAMENTUL FEMEII DE AFACERI: „CRED ÎN DUMNEZEU, DAR…”

Femeia de afaceri este optimistă față de operația la care va fi supusă. De altfel, medicii care urmează să îi facă intervenția i-au oferit suport medical și soțului ei, în urmă cu câteva luni. De altfel, a mărturisit că după intervenția respectivă va dori să se liniștească. Partenerul de viață a trecut printr-o intervenție medicală identică.

„Mă duc duminică, îmi iau băgăjelul, nu vreau să vină nimeni cu mine. Le-am interzis tuturor, mă duc singură. Sunt ca eschimoșii, când am o problemă, o rezolv singură. Nu-mi place să fiu ținută de mână. Întotdeauna mă descurc. Nu o să răspund la telefon. O zi întreagă vreau să mă și liniștesc. Am 4 emisiuni pe zi, de asta am ajuns cu tensiunea mare.

Intervențiile… e a doua. Întâi am avut aia de șold și acum e genunchiul. (…) Întâi de toate, e o nouă tehnologie. Înainte, toată lumea spunea că proteza de genunchi este mai nasoală decât proteza de șold, că recuperarea e mai grea. Acum e o nouă tehnologie pe care am probat-o pe soțul meu. Se face o analiză tomograf și după se trimite în Elveția, vine proteza, ți-o pune acolo”, a spus Monica Tatoiu, la TV.