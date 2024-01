Monica Tatoiu s-a dus la podcastul lui Viorel Grigoriu și s-a luat cu mâinile de cap când a auzit ce spune prezentatorul! „Tu ești singur la 46 de ani?!”. Unde mai poate să „agațe”

Monica Tatoiu este celebră pentru felul ei sincer și direct de a fi. Ori de câte ori are ocazia, nu ezită să spună lucrurilor pe nume. Așa a făcut și de această dată, când a fost invitată în podcastul lui Viorel Grigoriu, căruia i-a spus câteva cuvinte pe care nu le va uita prea curând. Sigur că, întreaga discuție s-a desfășurat într-un stil hazliu, tipic afaceristei, însă concluzia a fost clară.

Monica Tatoiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Femeia de afaceri este cunoscută pentru felul ei sincer și direct de a fi, pentru că de fiecare dată când are ocazia spune tot ce are pe suflet. La fel s-a întâmplat și de curând, când a fost invitată în podcastul lui Viorel Grigoriu, unde s-a luat cu „mâinile de cap”. În plină conversație cu moderatorul interviului, afacerista a făcut-o lată. A realizat că prezentatorul are 46 de ani și că este singur, necăsătorit, fără iubită, așa că a ținut să-i dea un sfat important despre viață.

Ce i-a spus Monica Tatoiu lui Viorel Grigoriu de față cu toată lumea

Sigur că, fără să ezite, Monica Tatoiu i-a spus verde-n față tot ce crede despre singurătatea la o vârstă înaintată. Glumeață din fire, aceasta i-a explicat că la 46 de ani poate să-ți mai găsească iubirea doar la botezuri ori la înmormântări. Spre sfârșitul discuției, vedeta de televiziune l-a rugat să-și găsească sufletul pereche, iar data viitoare când se vor revedea, să-l vadă la brațul cuiva.

Spusele ei l-au făcut pe Viorel Grigoriu să râdă cu poftă, iar conversația a continuat într-o notă amuzantă. Bineînțeles că, vorbele Monicăi Tatoiu nu au fost interpretate greșit, iar moderatorul podcastului și-a continuat interviul.

Monica Tatoiu: Tu ai pe cineva? Ești căsătorit?

Viorel Grigoriu: Nu, eu sunt liber. Sunt singur.

Monica Tatoiu: Păi și câți ani ai?

Viorel Grigoriu: Am 46 de ani.

Monica Tatoiu: Cât? Vai de capul meu! Ești singur la 46 de ani. Ce o să faci la bătrânețe? Păi la vârsta asta tu mai poți agăța doar la botezuri sau înmormântări. Te rog eu mult! Să îți găsești pe cineva. Data viitoare când vin să te aud că ai o ea sau un el, depinde ce îți place.

