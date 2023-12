Monica Tatoiu a mărturisit cum o „alintă” soțul. „Ești o proastă”. Asta aude de 40 de ani

Monica Tatoiu (67 de ani) și Victor Tatoiu sunt căsătorit de peste 40 de ani și formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumina reflectoarelor. Deși a avut două căsnicii eșuate, fosta femeie de afaceri a învățat să lupte pentru relația ei chiar dacă nu a fost lipsită de greutăți.

În cadrul unui interviu, Monica Tatoiu a vorbit despre secretele din spatele unei căsnicii solide și de durată. I-au plăcut dintotdeauna bărbații frumoși, iar Dumnezeu i-a dat unul pe măsură: și deștept și frumos. Recunoaște că Victor Tatoiu nu este cel mai romantic bărbat, însă pasiunile comune au fost cele care i-au apropiat și le-au consolidat relația.

„El nu este din ăsta cu iubiri, cu aşa… În schimb, el ştie conturile. Eu nu le ştiu. Semnez ce îmi pune în față – încredere. Iar eu am înţeles că altceva mai bun nu o să primesc. Era frumos.. Mie mi-au plăcut dintotdeauna bărbaţii frumoşi. Ştii ce greu e să găsești un bărbat frumos, deştept, care să nu fie curvar? Mi-a dat Dumnezeu, m-am rugat în noaptea de Ajun. Ştiţi ce ne-a legat pe noi? Dragostea de pisici – când ne-am mutat împreună am avut o pisică. Dragostea de dans – nu mai dansează acum – şi dragostea de călătorii. Acum, ne leagă scufundările. El are 360, eu m-am apucat după 60 de scufundări de-ale lui, dar sunt mai bună decât el şi înnebuneşte. Suntem tot timpul în competiţie. Ne jucăm. Eu mă joc cu el tot timpul, ca mâța cu şoarecele. Este nasol la bătrâneţe când unul pierde ritmul din diferite motive. Atunci, când unul pierde ritmul, împinge-l de la spate”, a spus Monica Tatoiu.