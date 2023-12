Monica Tatoiu a petrecut timp de o lună o vacanță prelungită în Guadelupa, conform obiceiului pe care-l are de 18 ani. Cazată într-o vilă în mijlocul pădurii tropicale, femeia de afaceri și-a făcut planul cu prietenii cum să devină… președintele României. Iar dacă visul i se va împlini, mare iubitoare de animale, aceasta vrea să transforme Cotroceniul într-un sanctuar al pisicilor și al câinilor. Vedeta a oferit declarații exclusive, pe această temă, pentru CANCAN.RO.

Monica Tatoiu este mare iubitoare de animale. Femeia de afaceri are mai multe pisici în casă, și a deținut chiar și o bufniță și un cuc, potrivit propriilor mărturisiri făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Aflată în vacanță, în Guadalupe, vedeta s-a îndrăgostit de un „cocoș frumos”, care-i dădea trezirea în fiecare zi, la 5.30 dimineața. Revenită în țară, aceasta intenționează să-și ia unul, iar dacă va ajunge președintele României vrea să transforme Cotroceniul într-un sanctuar al animalelor.

„Aseară m-am întors. Am fost plecată o lună în Guadalupe. Mi-au pierdut un bagaj în care aveam cadourile de Crăciun, azi a fost soțul să-l recupereze.

Unde am stat ultimele două săptămâni era un cocoș frumos rău. La 4.30 îl auzeam de departe, iar într-o oră ajungea la noi pe gard, acolo era ultima lui oprire. Până la 5.30 îi trezea pe toți. Chiar îmi e atât de dor de el. Cred că trebuie să-mi iau un cocoș.

Am avut și cuc, și bufniță, nu doar pisici și iguană.

Chiar glumeam cu niște prieteni că dacă o să fiu președintele României, dar fără să intru în politică, aș vrea să transform Cotroceniul într-un sanctuar al pisicilor, câinilor, porumbeilor. Într-un sanctuar al animalelor”, a mărturisit vedeta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și-a înmormântat pisica în rochie de mireasă

Revenită în țară, Monica Tatoiu a primit o veste deloc bună, care a întristat-o enorm. Cea mai în vârstă pisică dintre cele șase pe care le avea, a murit, în timp ce ea era plecată. Vedeta a mai pierdut o pisică, în urmă cu câțiva ani, pe care a înmormântat-o în rochie de mireasă

„Mi-a murit o pisică, avea 18 ani. Nici nu am știut, am aflat când m-am întors. Prima care s-a dus, la 20 de ani, am înmormântat-o în rochie de mireasă”, ne-a mai spus aceasta.

„Am trezit toți vecinii”

În ceea ce privește vacanța de o lună petrecută în Guadalupe, Monica Tatoiu ne-a mărturisit că a stat într-o vilă de vis, cu terasă cu piscină pe vârful muntelui, în mijlocul unei păduri tropicale. Înainte de a găsi locația, ea și grpul de prieteni au bâjbâit ore bune, dat fiind faptul că trebuiau să se orienteze cum să ajungă având ca puncte de reper coacii de la cotitură:

„Suntem o gașcă de prieteni care mergem acolo de 18 ani. De data asta, am fost în alte locuri, speciale, care s-au dezvoltat între timp. În mijlocul pădurii tropicale, acolo am găsit o vilă superbă. E foarte multă liniște. Există doar strictul necesar. Am stat într-o vilă cu o terasă imensă, cu piscină, care se deschide pe vârful muntelui, deasupra Oceanului. Nu am crezut că există așa ceva. Și la un preț mai mic decât un apartament în Poiana Brașov. 250 de euro pe noapte, toată vila. Proprietarul trăiește la Marsillia.

Am ajuns acolo noaptea. Aveam poze cum să ne orientăm, în funcție de copacii de la cotitură. Am bâjbâit pe acolo de am trezit toți vecinii.

Cumpărăturile le-am făcut în satul unde a trăit Clotilde Armand. Am stat acolo ultimele două săptămâni, și aici într-un loc superb.

Acolo nu se produce mai nimic. Ajungeai la magazin și găseai o pancartă că nu au nimic că nu a ajuns vaporul, că a fost furtună. Eu am mâncat ananas și am băut rom de la 10 dimineața. Se face direct din trestia de zahăr și se produce doar în anumite teritorii franceze. Nu au voie să exporte. Am adus și aici”.

