Dorința Monicăi Tatoiu după moarte! Ce scrie în testamentul femeii de afaceri: „Cred în Dumnezeu, dar...”

Monica Tatoiu și-a făcut testamentul! Femeia de afaceri a dezvăluit câți bani are în conturi, dar și ce se va întâmpla cu ea după moarte. Chiar dacă aceasta crede în Dumnezeu, are o dorință surprinzătoare.

Citește și: MONICA TATOIU S-A DUS LA PODCASTUL LUI VIOREL GRIGORIU ȘI S-A LUAT CU MÂINILE DE CAP CÂND A AUZIT CE SPUNE PREZENTATORUL! „TU EȘTI SINGUR LA 46 DE ANI?!”. UNDE MAI POATE SĂ „AGAȚE”

La cei 67 de ani ai săi, Monica Tatoiu este o persoană plină de viață. Merge des în vacanțe și se bucură de fiecare zi așa cum știe mai bine. Totuși, a luat decizia de a-și oficializa testamentul. Femeia de afaceri susține că a muncit din greu pentru averea sa. Pe lângă pensia impresionantă, ea are câteva milioane de euro în conturi.

Monica Tatoiu s-a pregătit pentru momentul în care va pleca la ceruri. Chiar dacă este o persoană plină de viață, ea a ținut să precizeze ce vrea să se întâmple cu ea după ce nu va mai fi pe pământ. Dorința femeii de afaceri este aceea de a fi incinerată după moarte.

Femeia de afaceri a vorbit deschis și despre situația sa financiară. Ea a explicat că are o pensie foarte mare, dar și mulți bani în conturi. Monica Tatoiu susține că a muncit din greu pentru a face avere.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu.

Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru.”, a mai spus femeia de afaceri.