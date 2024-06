Anunțul făcut de Ana Baniciu în ultima lună de sarcină: ”Eu, azi, plânsă toată”

Ana Baniciu (31 de ani) urmează să devină mămică, statut care a venit la pachet cu o mulțime de schimbări importante în viața sa. În urmă cu doar câteva luni, fosta câștigătorea de la Asia Express și Edy Kovacs, soțul ei, au început pregătirile pentru venirea pe lume a bebelușului lor. Au lucrat intens la noua locuință, acolo unde deja s-au mutat. Înainte de a pleca din vechiul apartament, pe ultima sută de metri, fiica artistului Mircea Baniciu a fost cuprinsă de emoții puternice, trăiri intense și a cedat emoțional.

A mai rămas puțin timp până când Ana Baniciu o să devină mamă pentru prima dată. Se poate spune că o parte dintre schimbările din viața ei au copleșit-o. De departea, cel mai greu moment a fost cel în care a trebuit să se mute din apartamentul ei de suflet. Locuința are o însemnătate emoțională specială pentru ea. La 25 de ani, cu banii câștigați în finala de la Asia Express – în urmă cu 6 ani – și cu ajutorul prinților ei, Ana Baniciu și-a văzut visul deveni realitate. Și-a cumpărat propriul apartament, locul unde, de altfel, l-a cunoscut pe Edi Kovacs, soțul și tatăl copilului ei.

În cadrul unei postări pe Instagram, Ana Baniciu a urcat o fotografie cu partenerul ei chiar înainte de a păși pragul cuibușorului ei – pentru ultima dată. Cu ochii în lacrimi și încărcată cu amintiri, aceasta a scris câteva rânduri emoționante despre cele mai frumoase clipe petrecute în apartamentul ei.

„Eu azi, 1 iunie, plânsă toată. Așa fac eu când se termină un capitol… și ce capitol! Acum 6 ani, la 25 de ani, mă întorceam învingătoare din Asia Express și, cu toți banii strânși și ajutor din partea alor mei, mi-am cumpărat locul meu mult visat! În cei cinci ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am făcut prieteni pe viață, prieteni alături de care numai eu știu câte petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viață de aici… cu miile de discuții de la renumimtul bar… barul de la bucătărie! Aici am povestit, am râs, am plâns și am proiectat viitorul”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

”Să nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi și aici ne-am legat pe viață! L-am obligat, ce-i drept, să se mute el la mine pentru că, la momentul ăla, simțeam că nu mă pot reloca… Îmi dorisem prea mult cuibul ăsta! Ăsta este locul din care am plecat spre nunta noastră și spre multe alte provocări și proiecte frumoase la care am participat. Noaptea trecută, am stat cu ochii pe pereți și mi-am amintit câte amintiri superbe și câți oameni faini mi-au trecut pragul și evident că m-a apucat nostalgia pentru că începe un capitol cu totul nou”, a mai spus artista.