Anunţul lui CRBL la mai bine de un an de când s-a mutat în Spania: „Îmi e dor de acasă, chiar îmi e dor”

CRBL s-a mutat în Spania în urmă cu mai bine de un an, împreună cu familia sa. Mulţi dintre fanii artistului s-au întrebat dacă acesta se va întoarce înapoi în ţară s-au va rămâne acolo definitiv. Recent a venit si răspunsul acestuia. Iată ce a declarat cântăreţul.

În toamna lui 2020, CRBL a plecat din România. Cântărețul s-a mutat cu soția și fiica lor în Spania. De când a făcut acest pas, artistul a avut apariţii tot mai rare pentru că a referat să se concentreze pe viaţa personală, dar şi pe cea profesională.

Recent, la mai bine de un an de când locuiește departe de ţara natală, CRBL a apărut în emisiunea „Teo Show”, acolo unde a transmis un mesaj pentru toţi cei care îl apreciază. Mai mult, artistul a povestit faptul că a sărbătorit Ziua Națională a României, în aer liber, în grădina casei în care locuiește.

În acelaşi timp, vedeta a recunoscut că îi este dor de ţara sa, iar în curând se va întoarce înapoi în România.

„Aici sunt 18 sau 20 de grade, așa. Îmi este foarte dor, Teo. O să mă întorc. Deocamdată sunt în deplasare, mai am am treabă de făcut pe aici, dar mă întorc acasă, adică, știi cum e. Locul sfințește omul, da, și invers. Îmi e dor de acasă, chiar îmi e dor”, a spus CRBL la Kanal D.

A renunțat momentan la concerte

De când s-a mutat din România, în viaţa lui CRBL s-au produs mai multe schimbări. Se pare că, artistul a pus muzica pe pauză o bună perioadă de timp.

„Nu am ținut niciun concert de când am ajuns în Spania. Asta deși muzica a continuat să se numere printre prietenii mei apropiați. Știu însă că am ajuns în faza în care nu mai caut comercialul, că m-am schimbat. Și nu doar eu! S-a schimbat muzica, s-a schimbat gândirea oamenilor. Sincer, nu știu dacă românii sau spaniolii îmi mai înțeleg muzica. Iar asta nu e un reproș. Am ales să mai aștept o vreme, să mai caut. Vă spun doar atât: lucruri serioase și mari urmează!”, povestea CRBL în cadrul unui interviu mai vechi.

Sursă foto: Instagram